José C. Paz: conductor de una app atropelló a un ciclista, lo pasó por arriba y huyó
La víctima, de 34 años, murió a causa de las graves heridas. El conductor, que viajaba con una pasajera, fue detenido en un operativo cerrojo.
Un conductor de una aplicación de viajes atropelló a un ciclista, se bajó del auto para correr el cuerpo de abajo del auto y escapó del lugar sin asistirlo. La víctima, de 34 años, murió a causa de las graves heridas.
El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el partido bonaerense de José C. Paz, en el noroeste del conurbano, y quedó registrado en varios videos grabados por cámaras de vigilancia de la zona que captaron el momento del impacto y el indignante accionar del conductor.
La secuencia sucedió alrededor de las 15, en el cruce de las calles Arenales y Félix Iglesias, en barrio Villa Iglesias, por donde Cristian Alejandro Granado, de 34 años circulaba en bicicleta rumbo a su domicilio.
En medio de su trayecto, el ciclista fue embestido por detrás por un Ford Fiesta color gris plata conducido por el chofer de una aplicación de viajes. El joven quedó tendido sobre el asfalto y aprisionado bajo la rueda trasera del auto. IMÁGENES SENSIBLES.
Tras la colisión, el chofer frenó, se bajó del vehículo y corrió el cuerpo de Granado hacia un costado para continuar su trayecto mientras la víctima se retorcía de dolor.
Inmediatamente vecinos que escucharon el impacto se acercaron al lugar para auxiliar al ciclista e intentaron detener al conductor. Sin embargo, el hombre se subió nuevamente a su auto y huyó a toda velocidad con dirección a Ruta 197.
Más tarde se supo que el conductor viajaba con una pasajera en el asiento trasero, quien lo increpó en el momento: “¡Lo mataste! ¡Lo mataste!”, le gritaba desesperada, según relató luego la madre de la víctima. Tras lograr bajarse del vehículo, la joven r, se acercó a la escena para intentar asistir al ciclista.
Sin embargo, luego del llamado de alerta de los vecinos, personal de la Comisaría 1a de José C. Paz se presentó en el lugar y constató que Granado ya se encontraba sin vida.
Así detuvieron al chofer que atropelló y mató a un ciclista
En la zona se desplegó un importante operativo policial para dar con el chofer de la aplicación de viajes. Finalmente, el sospechoso fue interceptado y detenido en avenida Remigio López al 4.700, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. La policía también logró incautar el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.
El conductor, identificado como J.L.G., de 40 años, quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín.
