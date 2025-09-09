José C. Paz: conductor de una app atropelló a un ciclista, lo pasó por arriba y huyó

Tras la colisión, el chofer frenó, se bajó del vehículo y corrió el cuerpo de Granado hacia un costado para continuar su trayecto mientras la víctima se retorcía de dolor.

ciclista atropellado jose c paz

Inmediatamente vecinos que escucharon el impacto se acercaron al lugar para auxiliar al ciclista e intentaron detener al conductor. Sin embargo, el hombre se subió nuevamente a su auto y huyó a toda velocidad con dirección a Ruta 197.

Más tarde se supo que el conductor viajaba con una pasajera en el asiento trasero, quien lo increpó en el momento: “¡Lo mataste! ¡Lo mataste!”, le gritaba desesperada, según relató luego la madre de la víctima. Tras lograr bajarse del vehículo, la joven r, se acercó a la escena para intentar asistir al ciclista.

Sin embargo, luego del llamado de alerta de los vecinos, personal de la Comisaría 1a de José C. Paz se presentó en el lugar y constató que Granado ya se encontraba sin vida.

Así detuvieron al chofer que atropelló y mató a un ciclista

detenido jose c paz

En la zona se desplegó un importante operativo policial para dar con el chofer de la aplicación de viajes. Finalmente, el sospechoso fue interceptado y detenido en avenida Remigio López al 4.700, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. La policía también logró incautar el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.

El conductor, identificado como J.L.G., de 40 años, quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín.

