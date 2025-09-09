Una intensa nevada cubrió de blanco a Bariloche en pleno septiembre
La ciudad y el Cerro Catedral se cubrieron con nieve fresca, aunque rige un alerta naranja y amarilla. Por el temporal, suspendieron las clases del turno tarde.
San Carlos de Bariloche atraviesa un importante temporal de nieve transformando el paisaje en una postal invernal a pocos días de la llegada de la primavera. Si bien la nevada, que había sido pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional con una alerta naranja, benefició a las pistas de esquí del Cerro Catedral, trajo también algunas complicaciones en la ciudad.
El fuerte temporal provocó algunos cortes de suministro eléctrico y dificultades en el tránsito en algunas zonas de Bariloche. Por estos motivos, ante las condiciones climáticas adversas, el Consejo Escolar decidió suspender las clases en el turno tarde para preservar la seguridad de toda la comunidad educativa.
La suspensión de las clases para este martes en abarca a las localidades de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi, según informó oficialmente el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través del Consejo Escolar Zona Andina.
Las bajas temperaturas no fueron extremas, lo que evitó la formación de hielo en el pavimento y las veredas. Pese a esto, recomendaron a los conductores y peatones movilizarse con extrema precaución por la ciudad.
En el Cerro Catedral la visibilidad es reducida, con nieve seca con acumulación de entre 10 y 30 centímetros en sectores altos. En la base la temperatura es de 1 °C, mientras que en la cumbre se registran -2 °C, con sensación térmica de hasta -8 °C debido al viento. Las ráfagas alcanzan entre 55 y 65 km/h en altura.
Según el parte oficial, solamente se encuentran habilitados para la práctica de esquí y snowboard los medios TS Séxtuple Ciprés, TS Princesita y las magic carpets I, III y IV. El acceso para peatones incluye solamente el TC Amancay en el sector sur y Cable Carril en el sector norte.
