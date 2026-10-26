Caballito: un escape de gas obligó a evacuar una escuela y a vecinos de la zona

Según trascendió, dos de las personas evacuadas fueron trasladadas al Hospital Durand para continuar con el seguimiento médico.

En tanto, el tránsito sobre la avenida La Plata se mantuvo normal mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos: Buenos Aires activa la libreta sanitaria digital

El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para crear un registro oficial destinado a la protección de perros y gatos. La iniciativa busca establecer un marco normativo moderno que garantice la atención sanitaria preventiva, fomente el bienestar animal y mejore sustancialmente la convivencia diaria en los distintos espacios públicos.

Cómo funcionará el Sistema Único Digital para mascotas

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó durante el festival Mascotear la importancia de esta medida: "Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás". Para ordenar este panorama, la normativa propone la creación de dos herramientas fundamentales a través del portal oficial Animales BA:

Sistema Único Digital de Identificación: un registro centralizado que reunirá toda la información vital del animal junto con los datos de contacto directos de su responsable y otros antecedentes de importancia.

un registro centralizado que reunirá toda la información vital del animal junto con los datos de contacto directos de su responsable y otros antecedentes de importancia. Libreta Sanitaria Digital: un documento virtual unificado que detallará el historial de vacunaciones, la condición reproductiva y los datos de castración. Será obligatorio incluir la información del veterinario matriculado interviniente.

Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos: Buenos Aires activa la libreta sanitaria digital

Qué cambia para el transporte y los paseadores de perros

El proyecto de ley impulsado en la Legislatura también abarca nuevos derechos y regulaciones para la circulación urbana, la tenencia responsable y el cuidado comercial:

Transporte público: se habilitará la posibilidad de viajar con mascotas en las líneas de colectivos porteñas utilizando transportadoras cerradas y ventiladas. La autoridad de aplicación definirá cupos, días y horarios.

se habilitará la posibilidad de viajar con mascotas en las líneas de colectivos porteñas utilizando transportadoras cerradas y ventiladas. La autoridad de aplicación definirá cupos, días y horarios. Paseadores oficiales: se creará un registro de paseadores de perros, quienes deberán cumplir requisitos de inscripción, realizar capacitaciones y portar una credencial digital.

se creará un registro de paseadores de perros, quienes deberán cumplir requisitos de inscripción, realizar capacitaciones y portar una credencial digital. Establecimientos: se promoverá el acceso con animales a locales públicos y privados, aunque estos últimos podrán ejercer el derecho de admisión (exceptuando siempre a los perros guía o de asistencia).

se promoverá el acceso con animales a locales públicos y privados, aunque estos últimos podrán ejercer el derecho de admisión (exceptuando siempre a los perros guía o de asistencia). Guarderías y pensionados: deberán garantizar cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, superficies mínimas por animal, protocolos de emergencia y un veterinario responsable a cargo.

Cementerio de animales y ampliación de servicios

Una de las propuestas más innovadoras del proyecto es la modificación de la normativa vigente para habilitar un cementerio y crematorio para mascotas en la Chacarita. Este espacio exclusivo del Gobierno de la Ciudad contará con un área común de memoria y despedida, así como zonas destinadas a la sepultura o el guardado de cenizas.

En paralelo, desde el 1 de noviembre, la Ciudad ampliará su red de prestaciones veterinarias con turno previo: