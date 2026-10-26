Caballito: un escape de gas obligó a evacuar una escuela y a vecinos de la zona
Doce personas recibieron asistencia médica y dos fueron trasladadas al Hospital Durand.
Un escape de gas en Caballito obligó a evacuar una escuela y a vecinos de la zona, entre ellos dos menores que recibieron oxígeno.
El incidente ocurrió este lunes por la tarde en la avenida La Plata al 600, entre las avenidas Juan Bautista Alberdi y Valle, cuando operarios que trabajaban con una pala mecánica afectaron una cañería y provocaron una fuga de gas. El fuerte olor alertó a las personas que se encontraban en las inmediaciones.
Tras el episodio, intervino personal de Bomberos de la Ciudad del destacamento de Caballito, que dispuso la evacuación preventiva del área y solicitó la presencia de trabajadores de Metrogas para controlar la pérdida.
La Escuela Primaria N°9 Florentino Ameghino, ubicada a unos 20 metros del lugar donde se produjo la rotura, fue evacuada de manera ordenada, al igual que vecinos de los edificios cercanos para evitar posibles complicaciones ante la concentración de gas.
"Se evacuaron dos edificios. Estamos asistiendo a 12 evacuados, colocándoles oxígeno. Hay dos menores de 10 y 17 años. Estamos esperando porque el olor es muy fuerte y estaba intoxicando a la gente", explicó Alberto Crescenti, titular del SAME, en declaraciones televisivas.
Según trascendió, dos de las personas evacuadas fueron trasladadas al Hospital Durand para continuar con el seguimiento médico.
En tanto, el tránsito sobre la avenida La Plata se mantuvo normal mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
Sistema Único Digital de Identificación de Perros y Gatos: Buenos Aires activa la libreta sanitaria digital
El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para crear un registro oficial destinado a la protección de perros y gatos. La iniciativa busca establecer un marco normativo moderno que garantice la atención sanitaria preventiva, fomente el bienestar animal y mejore sustancialmente la convivencia diaria en los distintos espacios públicos.
Cómo funcionará el Sistema Único Digital para mascotas
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó durante el festival Mascotear la importancia de esta medida: "Hoy los animales tienen un rol cada vez más importante en nuestras vidas, y las normas para cuidarlos no se pueden quedar atrás". Para ordenar este panorama, la normativa propone la creación de dos herramientas fundamentales a través del portal oficial Animales BA:
- Sistema Único Digital de Identificación: un registro centralizado que reunirá toda la información vital del animal junto con los datos de contacto directos de su responsable y otros antecedentes de importancia.
- Libreta Sanitaria Digital: un documento virtual unificado que detallará el historial de vacunaciones, la condición reproductiva y los datos de castración. Será obligatorio incluir la información del veterinario matriculado interviniente.
Qué cambia para el transporte y los paseadores de perros
El proyecto de ley impulsado en la Legislatura también abarca nuevos derechos y regulaciones para la circulación urbana, la tenencia responsable y el cuidado comercial:
- Transporte público: se habilitará la posibilidad de viajar con mascotas en las líneas de colectivos porteñas utilizando transportadoras cerradas y ventiladas. La autoridad de aplicación definirá cupos, días y horarios.
- Paseadores oficiales: se creará un registro de paseadores de perros, quienes deberán cumplir requisitos de inscripción, realizar capacitaciones y portar una credencial digital.
- Establecimientos: se promoverá el acceso con animales a locales públicos y privados, aunque estos últimos podrán ejercer el derecho de admisión (exceptuando siempre a los perros guía o de asistencia).
- Guarderías y pensionados: deberán garantizar cerramientos adecuados, ventilación, luz natural, superficies mínimas por animal, protocolos de emergencia y un veterinario responsable a cargo.
Cementerio de animales y ampliación de servicios
Una de las propuestas más innovadoras del proyecto es la modificación de la normativa vigente para habilitar un cementerio y crematorio para mascotas en la Chacarita. Este espacio exclusivo del Gobierno de la Ciudad contará con un área común de memoria y despedida, así como zonas destinadas a la sepultura o el guardado de cenizas.
En paralelo, desde el 1 de noviembre, la Ciudad ampliará su red de prestaciones veterinarias con turno previo:
- Atención clínica básica: móviles veterinarios recorrerán las 15 comunas de lunes a sábado de 9 a 13 horas.
- Castraciones vespertinas: el centro fijo de Costanera Sur ofrecerá turnos de lunes a viernes, de 14 a 19 horas.
- Ecografías gratuitas: se realizarán en el centro de atención de Villa Soldati (Islas Malvinas 100) con derivación previa de un veterinario oficial.
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