Advierten por aumento de alacranes por El Niño: cuáles son venenosos y cómo prevenirlos

- Evitar caminar descalzo.

- Tener precaución cuando se examinan cajones o estantes.

- Utilizar rejillas en desagües, cañerías y otras aberturas.

- Colocar burletes o alambre tejido (mosquiteros) en puertas y ventanas.

- Revocar las paredes, reparar grietas en pisos, paredes y techos.

- Mantener limpia y ordenada la vivienda y alrededores.

- Evitar la acumulación de materiales de construcción, escombros, leña porque suelen ser lugares donde se alojan.

- Se sugiere reparar grietas en pisos, muros y techos, colocar rejillas sanitarias en desagües, sanitarios y mosquiteros en puertas y ventanas.

- También se sugiere el control regular de cañerías, aberturas, hendiduras, cámaras subterráneas, sótanos y huecos de ascensores.

Cómo identificar un alacrán venenoso

Si bien existen numerosas especies de escorpiones, en Argentina el Tityus trivittatus (Familia Buthiidae) es el más peligroso.

Pinzas: son largas, finas y delgadas, a diferencia de las especies inofensivas que las tienen cortas y robustas.

Color: Castaño claro o amarillento, con tres franjas oscuras longitudinales en el lomo de color oscuro.

Aguijón: Presenta una estructura con un "doble aguijón".

Tamaño: miden entre 4 y 7 centímetros de largo.

Hábitat: Vive dentro de las viviendas, sótanos, túneles, cloacas y cañerías; trepa por paredes y suele aparecer en bachas o bañeras.

En provincias del norte del país se encuentran otras especies cuyo veneno puede provocar envenenamientos, como Tityus bahiensisy Tityus confluens, pero con mucha menor incidencia epidemiológica.