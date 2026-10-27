Un policía mató de un tiro a una perra en una comisaría porteña y lo desvincularon de la fuerza

Qué dice la ley sobre el maltrato y la crueldad animal

En la Argentina rige desde 1954 la Ley N° 14.346, que tipifica como delito tanto los malos tratos como los actos de crueldad contra los animales y prevé penas de 15 días a 1 año de prisión para sus autores. Aunque no se configuraría en el caso de la perrita callejera de Floresta, si el animal tuviera dueño, la muerte intencional del can podría ser considerada como daño, ya que el artículo 183 del Código Penal, en el título de los “delitos contra la propiedad”, sanciona “con prisión de quince días a un año al que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.

Organizaciones proteccionistas y vecinos de Floresta anticiparon que seguirán de cerca el avance de la causa y reclamaron que se siente un precedente claro frente a hechos de violencia contra animales, especialmente cuando los acusados pertenecen a fuerzas de seguridad. La investigación judicial será la que determine si el oficial actuó con crueldad o abuso de su arma reglamentaria dentro de la dependencia policial.