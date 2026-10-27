Un policía mató de un tiro a una perra en una comisaría porteña y lo desvincularon de la fuerza
El hecho ocurrió en la Comisaría Comunal 10, en el barrio porteño de Floresta. Hubo una protesta en la puerta de la seccional.
Un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue pasado a servicio pasivo y desvinculado operativamente de la fuerza, tras ser acusado de matar de un disparo a una perra que dormía dentro de la Comisaría Comunal N.º 10, en el barrio porteño de Floresta. El caso generó indignación entre los vecinos y abrió un expediente judicial por presunto maltrato animal.
El episodio tomó estado público a través de la página de Facebook “Mascotas Floresta”, donde denunciaron que la perra, conocida en el barrio como Manchita, solía refugiarse en la comisaría para protegerse del frío desde hacía varios días. De acuerdo con el relato difundido en redes, el policía habría efectuado un disparo dentro de la seccional que terminó con la vida del animal.
El acusado fue identificado como Tomás Agustín Seco. Versiones preliminares indican que el agente argumentó que la perra intentó morderlo y que disparó en respuesta a esa supuesta agresión. Sin embargo, estos dichos deberán ser analizados en el marco de la investigación judicial para determinar si hubo un exceso y, eventualmente, responsabilidades penales y administrativas.
Vecinos movilizados y sumario contra el efectivo
Durante la tarde del lunes, un grupo de vecinos se concentró frente a la comisaría de Floresta para reclamar explicaciones y justicia por la muerte de Manchita. Allí pidieron que se esclarezcan las circunstancias del hecho, que se preserven las pruebas y que el oficial implicado no continúe en funciones mientras avance la causa.
Según informaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, el caso ya fue judicializado y el efectivo afronta las medidas correspondientes. A través de la Resolución N.º 2026-626-GCABA-SECSEG, el secretario de Seguridad del Gobierno porteño dispuso el cambio de situación de revista del oficial, quien pasó a Servicio Pasivo a partir del 26 de octubre, una medida habitual cuando un uniformado es investigado por hechos graves.
Qué dice la ley sobre el maltrato y la crueldad animal
En la Argentina rige desde 1954 la Ley N° 14.346, que tipifica como delito tanto los malos tratos como los actos de crueldad contra los animales y prevé penas de 15 días a 1 año de prisión para sus autores. Aunque no se configuraría en el caso de la perrita callejera de Floresta, si el animal tuviera dueño, la muerte intencional del can podría ser considerada como daño, ya que el artículo 183 del Código Penal, en el título de los “delitos contra la propiedad”, sanciona “con prisión de quince días a un año al que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado”.
Organizaciones proteccionistas y vecinos de Floresta anticiparon que seguirán de cerca el avance de la causa y reclamaron que se siente un precedente claro frente a hechos de violencia contra animales, especialmente cuando los acusados pertenecen a fuerzas de seguridad. La investigación judicial será la que determine si el oficial actuó con crueldad o abuso de su arma reglamentaria dentro de la dependencia policial.
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