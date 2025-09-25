Impresionante incendio de un camión en plena Panamericana: dejó una línea de fuego en el asfalto
Fue en el kilómetro 32 a dirección a Ciudad de Buenos Aires. Hay reducción de calzada.
Un camión se incendio en Panamericana y desató la alarma de los conductores en mitad de la autopista. Las llamas comenzaron en la parte delantera del vehículo de gran porte y desataron una gran columna de humo en las primeras horas de este jueves.
El siniestro ocurrió en el Kilómetro 32 y provocó demoras significativas en la unión de los ramales Pilar y Escobar, en sentido hacia la Capital Federal. Al tratarse de hora pico, las filas de autos, camionetas, colectivos y motos se hicieron cada vez más largas.
Mientras se intenta extinguir el foco ígneo, las autoridades pidieron circular con extrema precaución por el área, ya que todavía hay presencia de personal de emergencia y restos del camión incendiado en la calzada.
No se registraron heridos como consecuencia del incendio. Sin embargo, el tránsito se vio severamente afectado, con largas colas de vehículos en ambos ramales, especialmente en el último tramo hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En simultáneo, se reportó una protesta de trabajadores en el ingreso al parque industrial del ramal Pilar, lo que intensificó aún más los inconvenientes para quienes se dirigían a la Capital o al polo productivo de esa zona.
Los manifestantes en cuestión, empleados del complejo de la localidad bonaerense mencionada, interrumpieron los accesos al parque industrial, generando desvíos y mayores demoras en la circulación.
Se incendió un camión en el acceso a Madryn
Un impactante incendio se registró este miércoles por la noche en el acceso sur a Puerto Madryn, a unos 600 metros al sur de la rotonda, cuando un camión que se dirigía desde Comodoro Rivadavia hacia el norte sufrió un desperfecto eléctrico y fue consumido por las llamas.
El chofer logró detener la marcha del camión y ponerse a resguardo sin sufrir lesiones.
Acudieron al lugar cuatro dotaciones de Bomberos de Puerto Madryn, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.
También intervino maquinaria vial, necesaria para asistir en el despeje de la ruta y colaborar en las tareas de enfriamiento.
El tránsito en la zona se vio afectado durante el operativo, aunque no se registraron heridos. Las causas del siniestro serán confirmadas en las pericias posteriores.
