Impresionante incendio de un camión en plena Panamericana: dejó una línea de fuego en el asfalto

En simultáneo, se reportó una protesta de trabajadores en el ingreso al parque industrial del ramal Pilar, lo que intensificó aún más los inconvenientes para quienes se dirigían a la Capital o al polo productivo de esa zona.

Los manifestantes en cuestión, empleados del complejo de la localidad bonaerense mencionada, interrumpieron los accesos al parque industrial, generando desvíos y mayores demoras en la circulación.

Se incendió un camión en el acceso a Madryn

Un impactante incendio se registró este miércoles por la noche en el acceso sur a Puerto Madryn, a unos 600 metros al sur de la rotonda, cuando un camión que se dirigía desde Comodoro Rivadavia hacia el norte sufrió un desperfecto eléctrico y fue consumido por las llamas.

El chofer logró detener la marcha del camión y ponerse a resguardo sin sufrir lesiones.

Acudieron al lugar cuatro dotaciones de Bomberos de Puerto Madryn, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

También intervino maquinaria vial, necesaria para asistir en el despeje de la ruta y colaborar en las tareas de enfriamiento.

El tránsito en la zona se vio afectado durante el operativo, aunque no se registraron heridos. Las causas del siniestro serán confirmadas en las pericias posteriores.