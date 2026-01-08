MinutoUno

Impresionante tormenta en Salta dejó barrios inundados y rutas cortadas

Sociedad

Un diluvio provocó anegamientos en varias zonas de la provincia. Las localidades de La Merced y Rosario de Lerma fueron las más afectadas.

Impresionante tormenta en Salta dejó barrios inundados y rutas cortadas

Una impresionante tormenta afectó a varias localidades de la provincia de Salta, donde en menos de una hora se registraron precipitaciones cercanas a los 100 milímetros. Las intensas lluvias provocaron inundaciones y avalanchas de barro, dejando barrios enteros y rutas totalmente anegadas.

El fenómeno climático sorprendió a los salteños el miércoles por la tarde. Videos y fotos compartidos a través de las redes sociales dan cuenta de la gravedad de las inundaciones. Como consecuencia de la tormenta, hubo grandes deslizamientos barro, caída de árboles y postes de luz, y varios vehículos fueron arrastrados por el agua.

inundacion salta

Una de las imágenes más dramáticas corresponde al rescate de una pareja que quedó atrapada en su auto y pudieron ser socorridos minutos antes de que el agua cubra por completo el vehículo.

rescate salta

El Valle de Lerma, situado en el centro de la provincia, fue una de las zonas más afectadas por la tormenta. Las lluvias provocaron la repentina crecida del arroyo San Vicente, dejando a varios conductores varados sobre la ruta nacional 68, a la altura de Coronel Moldes, una de las principales vías de comunicación entre la ciudad de Salta y las demás localidades.

inundacion salta

La circulación vehicular tuvo que ser interrumpida también en rutas provinciales como la 21, 23, 26, 36, 86 y 88, debido a la cantidad de agua acumulada sobre la calzada.

inundacion salta

En Rosario de Lerma, en el barrio San Bernardo, varias personas tuvieron que ser asistidas por personal de la Policía de Salta, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y áreas municipales debido al ingreso de agua a las viviendas, vehículos anegados, voladura de techos, postes y árboles caídos.

inundacion salta

Una situación similar ocurrió en la localidad de La Merced, en particular en el barrio Islas Malvinas, donde tres menores tuvieron que ser rescatados y trasladados a la dependencia policial para resguardo hasta el encuentro con familiares.

inundacion salta

En Chicoana, en el sector de finca Las Palmas, se registró el desprendimiento de chapas del techo de una vivienda, entre otras situaciones ocasionadas por el temporal. En tanto, en la zona de la ruta 21 camino a San Agustín también de produjeron daños en las casas de los vecinos.

Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas y las consecuencias generadas en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social activó de manera inmediata los protocolos de emergencia para asistir a las familias afectadas en los municipios de La Merced y Rosario de Lerma.

inundacion salta
inundacion salta

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas