Impresionante tormenta en Salta dejó barrios inundados y rutas cortadas

En Rosario de Lerma, en el barrio San Bernardo, varias personas tuvieron que ser asistidas por personal de la Policía de Salta, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y áreas municipales debido al ingreso de agua a las viviendas, vehículos anegados, voladura de techos, postes y árboles caídos.

Una situación similar ocurrió en la localidad de La Merced, en particular en el barrio Islas Malvinas, donde tres menores tuvieron que ser rescatados y trasladados a la dependencia policial para resguardo hasta el encuentro con familiares.

En Chicoana, en el sector de finca Las Palmas, se registró el desprendimiento de chapas del techo de una vivienda, entre otras situaciones ocasionadas por el temporal. En tanto, en la zona de la ruta 21 camino a San Agustín también de produjeron daños en las casas de los vecinos.

Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas y las consecuencias generadas en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social activó de manera inmediata los protocolos de emergencia para asistir a las familias afectadas en los municipios de La Merced y Rosario de Lerma.

