Video: el dramático rescate de una pareja que quedó atrapada en una inundación en Salta

Minutos después, los improvisados rescatistas lanzaron otra cuerda al hombre, que permanecía sobre una parte del auto aún visible. En una escena de extrema tensión, se arrojó al agua, logró sujetarse y fue arrastrado hasta un lugar seguro. Minutos más tarde el vehículo quedó completamente sumergido por el agua.

Afortunadamente no se registraron víctimas fatales gracias a la veloz y acertada intervención de los vecinos, pero el episodio volvió a exponer el peligro de las crecidas repentinas y el impacto de los temporales en las rutas del Valle de Lerma, donde en los últimos días se repitieron cortes, desbordes e inundaciones.