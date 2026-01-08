Video: el dramático rescate de una pareja que quedó atrapada en una inundación en Salta
Ambos habían quedado atrapada en el interior de su vehículo luego de ser sorprendidos en el Valle de Lerma, en Salta, por una repentina inundación sobre la ruta 68.
Una pareja de turistas oriunda de Buenos Aires tuvo que ser rescatada el miércoles por la noche, luego de quedar atrapada en su vehículo durante una repentina inundación sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de La Merced en la provincia de Salta, tras las intensas lluvias que afectaron a esa localidad.
El dramático momento quedó registrado en videos que muestran la tensión del operativo de rescate con cuerdas improvisado por los vecinos que lograron poner así a salvo a la pareja.
Las imágenes que circularon en redes sociales y rápidamente se volvieron virales dan cuenta de la gravedad y peligrosidad de la situación. En ellas puede verse cómo el agua avanza cada vez con más fuerza y comienza a cubrir poco el automóvil que rápidamente quedó sumergido casi en su totalidad.
Según informó El Tribuno de Salta, la pareja regresaba desde Cafayate cuando, en medio del temporal, perdió la traza de la ruta y cayó a un canal, lo que desencadenó el peligroso episodio.
Desde un sector más elevado, varios vecinos acudieron en su auxilio y, en una maniobra de alto riesgo, arrojaron cuerdas para rescatar a la pareja. La mujer fue la primera en salir del vehículo, visiblemente conmocionada, y logró ponerse a salvo en tierra firme.
Minutos después, los improvisados rescatistas lanzaron otra cuerda al hombre, que permanecía sobre una parte del auto aún visible. En una escena de extrema tensión, se arrojó al agua, logró sujetarse y fue arrastrado hasta un lugar seguro. Minutos más tarde el vehículo quedó completamente sumergido por el agua.
Afortunadamente no se registraron víctimas fatales gracias a la veloz y acertada intervención de los vecinos, pero el episodio volvió a exponer el peligro de las crecidas repentinas y el impacto de los temporales en las rutas del Valle de Lerma, donde en los últimos días se repitieron cortes, desbordes e inundaciones.
