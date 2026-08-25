El doble parricida de Vicente López volvió a contactar a su ex desde la cárcel: "Te voy a..."

El mensaje que envió Del Río desde la cárcel

En el correo, Martín del Río intentó transmitirle a Cecilia Sánchez que mantiene su intención de recuperar el vínculo con sus hijos. También le explicó cómo transcurre su vida dentro del penal y mencionó distintas tareas que desarrolla allí. Entre otras actividades, afirmó que trabaja como promotor de salud dentro de su pabellón y que organizó un taller relacionado con la fabricación de aberturas de aluminio.

Pero uno de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con su situación judicial. Del Río aseguró que continúa intentando demostrar que no fue responsable del asesinato de sus padres y manifestó que buscará recuperar su libertad.

En el cierre del correo escribió: “Quiero lograr mi libertad. Como te dije cuando vinieron, yo voy a demostrar mi inocencia, aunque sea lo último que haga en mi vida. Yo los amo, son mi familia, son mis grandes amores. Te dejo el celu que tengo acá, así cuando quieran me escriben o llaman. Flaca, te voy a amar toda la vida. Besos”.

La comunicación generó preocupación en su exesposa, que recurrió nuevamente a la Justicia. A partir de esa situación, la fiscal Semeria intervino y se dispuso una medida destinada a proteger a Sánchez frente a posibles situaciones de violencia psicológica.

Cuatro años después del doble crimen de Vicente López

Martín del Río fue condenado por el asesinato de sus padres, José Enrique del Río, de 74 años, y Mercedes Alonso, de 72, ocurrido en Vicente López. El caso tuvo una enorme repercusión y terminó con una sentencia de prisión perpetua contra el acusado.

Actualmente, permanece detenido en la Unidad N.º 48 de San Martín. Desde allí sostiene que continúa trabajando para intentar revertir la condena y demostrar su versión de los hechos. La Justicia, en cambio, evaluó el impacto que podía tener esa comunicación y decidió adoptar una medida de protección. El objetivo es evitar que el contacto genere nuevas situaciones de presión o afectación psicológica sobre la mujer.