Del sueño del "Disney argentino" en San Pedro a la caída: la historia del empresario hallado muerto en Merlo
Emile Maxim Patrick Higgins terminó sus días en la indigencia tras el estallido de un millonario fraude, denuncias judiciales y un pasado de causas por estafas.
La noticia del fallecimiento de Emile Maxim Patrick Higgins, encontrado sin vida en la vía pública en el partido de Merlo, trajo al presente una de las estafas y promesas más delirantes y recordadas de la historia reciente de la provincia de Buenos Aires: la ilusión trunca del “Disney argentino” en la localidad de San Pedro.
Aquel proyecto que lo devolvió a los titulares a mediados de 2007 prometía transformar por completo a la localidad de San Pedro. Autoproclamado como "el rey del entretenimiento", Higgins aseguraba contar con un respaldo financiero millonario proveniente de Estados Unidos para erigir un polo turístico sin precedentes que iba a generar una marea de puestos de trabajo.
El empresario aseguró que detrás de la iniciativa había una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y que el complejo ocuparía unas 132 hectáreas.
Sin embargo, el castillo de naipes no tardó en derrumbarse. La ilusión duró poco: desde la compañía internacional Disney salieron a advertir públicamente sobre el uso totalmente ilegal e inconsulto de su marca registrada, mientras el proyecto se evaporaba ante la falta de sustento real.
De promotor de espectáculos a la quiebra, las denuncias y el olvido
Tras el fracaso del parque temático, la fachada de magnate se desmoronó por completo y el nombre de Higgins quedó salpicado por causas de estafa. Varios inversores que habían apostado sus ahorros al sueño del parque terminaron denunciándolo por captar dinero bajo un esquema de defraudación que fue comparado con un sistema Ponzi.
El escándalo judicial derivó en su estrepitosa caída económica, juicios y un tendal de deudas. En medio de la debacle, su exesposa argentina, Sandra Zapata, ventiló un pasado oscuro que incluía antecedentes penales en Estados Unidos e Inglaterra por maniobras fraudulentas con cheques sin fondos y condenas cumplidas en prisión.
Acorralado por las causas judiciales y el repudio generalizado, el otrora empresario transitó un drástico giro en su vida: pasó de las mieles del mundo del espectáculo y las falsas promesas de grandeza a la más absoluta indigencia, deambulando por espacios públicos y atravesando graves problemas de salud mental hasta su trágico final en la vía pública.
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