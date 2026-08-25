Del sueño del "Disney argentino" en San Pedro a la caída: la historia del empresario hallado muerto en Merlo

El escándalo judicial derivó en su estrepitosa caída económica, juicios y un tendal de deudas. En medio de la debacle, su exesposa argentina, Sandra Zapata, ventiló un pasado oscuro que incluía antecedentes penales en Estados Unidos e Inglaterra por maniobras fraudulentas con cheques sin fondos y condenas cumplidas en prisión.

Acorralado por las causas judiciales y el repudio generalizado, el otrora empresario transitó un drástico giro en su vida: pasó de las mieles del mundo del espectáculo y las falsas promesas de grandeza a la más absoluta indigencia, deambulando por espacios públicos y atravesando graves problemas de salud mental hasta su trágico final en la vía pública.