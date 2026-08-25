De qué murió Max Higgins, el jamaiquino que prometió un "Disney argentino"

La magistrada ordenó el traslado inmediato de los restos a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, un estudio clave que permitirá establecer con rigor científico la causa determinante de la muerte.

En paralelo, la Justicia trabaja en la localización de familiares directos que puedan reconocer y hacerse cargo de los restos, mientras se recopilan informes sobre su cuadro de salud general y sus antecedentes de atención psiquiátrica en el Hospital Borda, en el marco de una decadencia personal que lo había llevado a vivir en situación de calle tras haber pasado por los tiempos de esplendor como promotor de espectáculos.