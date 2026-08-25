De qué murió Max Higgins, el jamaiquino que prometió un "Disney argentino"
El cuerpo del empresario fue hallado sobre un colchón en la calle en la localidad de Libertad. Ordenaron una autopsia para esclarecer el motivo del deceso.
La muerte de Emile Maxim Patrick Higgins, el recordado empresario jamaiquino que décadas atrás prometió construir un mega parque de diversiones conocido como el “Disney argentino”, generó una profunda conmoción tras ser encontrado sin vida en la vía pública en el partido bonaerense de Merlo.
Mientras se reconstruyen sus últimos años de extrema vulnerabilidad, los esfuerzos judiciales se concentran en determinar fehacientemente las causas de su fallecimiento.
El hallazgo se produjo en cercanías de una parada de colectivos situada sobre la avenida Bella Vista al 5600, en la localidad de Libertad. Vecinos del lugar advirtieron que un hombre permanecía inmóvil sobre un colchón y sin signos de respiración, por lo que dieron aviso inmediato al 911. Al arribar al lugar, personal policial constató que Higgins ya se encontraba sin vida.
Sin signos de violencia y a la espera de la autopsia
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales y científicas realizadas en el lugar del hecho, el cuerpo no presentaba lesiones ni marcas visibles de violencia, un dato preliminar que en principio orienta a los investigadores hacia la hipótesis de una muerte natural.
Sin embargo, para disipar cualquier tipo de duda y formalizar el expediente, la investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 3 de Morón, a cargo de la fiscal Valeria Courtade.
La magistrada ordenó el traslado inmediato de los restos a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, un estudio clave que permitirá establecer con rigor científico la causa determinante de la muerte.
En paralelo, la Justicia trabaja en la localización de familiares directos que puedan reconocer y hacerse cargo de los restos, mientras se recopilan informes sobre su cuadro de salud general y sus antecedentes de atención psiquiátrica en el Hospital Borda, en el marco de una decadencia personal que lo había llevado a vivir en situación de calle tras haber pasado por los tiempos de esplendor como promotor de espectáculos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario