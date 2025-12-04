Impactantes videos del helicóptero que cayó en una cancha de tenis en la Ciudad
Un espectacular accidente tuvo lugar este jueves por la noche en el barrio porteño de Palermo, dejando videos impactantes.
Cayó un helicóptero en Av. Libertador este jueves, en medio de una cancha de tenis en el exciruito KDT, en el barrio porteño de Palermo, generando conmoción y dejando un saldo de al menos tres heridos, aunque también dio lugar a imágenes realmente impactantes.
El incidente ocurrió cerca de las 20.48 horas por motivos que aún se desconocen. De momento se conocieron los primeros videos en donde se observa a la aeronave en medio de la cancha de tenis.
El siniestro derivó en que se activara el Tren de Emergencias de la Ciudad, mientras que móviles SAME trabajaban en el lugar asistiendo a los lesionados.
Se reportaban cuatro pacientes atendidos (un menor y una mascota), pero ninguno tuvo que ser trasladado.
