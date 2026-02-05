Incendio, explosión y derrumbe en San Martín dejó varias casas destruidas

El hombre contó que en el lugar realizaba tareas de herrería y gomería para ganarse el pan de cada día. "Ya está, perdí todo. Me quedé sin casa y sin herramientas con qué defenderme", se lamentó Alejandro.

Alejandro perdió no solo sus herramientas de trabajo sino también su celular y su computadora. Por estos motivos, apeló a la solidaridad de los lectores y televidentes y compartió los datos bancarios de su pareja, Sandra, para que, quien lo desee, pueda enviarle una contribución económica con el fin de recuperar su trabajo: el alias es sandrakmartinez24, a nombre de Sandra Karina Martínez.

Dentro de los elementos básicos que necesita se encuentran un compresor, barreta, amoladora de banco para pulir las cámaras y baja talón.

Según informaron en C5N, el incendio se habría originado a causa de la explosión de una garrafa.

Fernando, uno de los damnificados que vive en la casa lindera a la de Alejandro, mostró los destrozos que dejó la explosión dentro de su vivienda: “La onda expansiva rompió todo”, describió.

Tal como mostraron en el canal de noticias, uno de los cuartos tuvo que ser apuntalado y se encuentra con peligro de derrumbe. “Voló la pared, rompió las columnas, hay que tirarla abajo”, se lamentó, aunque agradeció que solo se trató de daños materiales y que no se registraron personas heridas por el siniestro.

La familia se encontraba ayer a la espera de que los inspectores de la Municipalidad de San Martín se acercaran al lugar para determinar si la vivienda era habitable o si era obligatorio demoler la medianera.

Respecto a las causas del incendio, Federico remarcó que "tuvo que haber sido un accidente” o "una falla realmente inesperada", porque su vecino, Alejandro, al que conoce de toda la vida, es una persona “muy cuidadoso y detallista” con su trabajo y las precauciones del mismo.