Incendio, explosión y derrumbe en San Martín dejó varias casas destruidas
El fuego se inició en el taller de una vivienda y se propagó rápidamente. Los vecinos intentaron apagarlo con baldes de agua hasta que llegaron los bomberos voluntarios.
En cuestión de segundos, un incendio seguido de explosión destruyó una casa en el partido bonaerense de San Martín y afectó a varias viviendas linderas. Pese a que los vecinos intentaron sofocarlo desde un primer momento, las llamas consumieron toda la propiedad.
En siniestro se originó el martes por la tarde, alrededor de las 15, en una vivienda ubicada en Las Flores 10.457, entre Tucumán y Luján, en el barrio Libertador y toda la escena quedó registrada en varias cámaras de seguridad ubicadas dentro de las propiedades linderas.
El fuego se inició en el taller de una casa. Tal como se ve en los videos, todo comenzó con un intenso humo negro, pero rápidamente se transformó en una llamarada que alcanzó el techo del lugar. En segundos, las llamas cubrieron toda la estructura y se propagaron a las casas linderas.
Al darse cuenta de la situación, varios vecinos desesperados atinaron a colaborar para combatir el fuego y con baldes llenos de agua intentaron apagar algunas llamas que ya traspasaban la medianera. Minutos después, varios camiones de los Bomberos Voluntarios de San Martín arribaron al lugar del siniestro y lograrlo extinguir el fuego, en medio de una jornada que alcanzaba los 37 grados de temperatura máxima.
Alejandro, dueño del taller que se incendió y explotó, describió: “Estaba entregando unas cosas en la puerta. Cuando entré por el pasillo escuché ruidos y, al llegar a la puerta de donde me desempeño laboralmente, veo fuego. Vine a buscar mangueras y tachos con agua, pero fue impresionante con la rapidez que se propagó”.
El hombre contó que en el lugar realizaba tareas de herrería y gomería para ganarse el pan de cada día. "Ya está, perdí todo. Me quedé sin casa y sin herramientas con qué defenderme", se lamentó Alejandro.
Alejandro perdió no solo sus herramientas de trabajo sino también su celular y su computadora. Por estos motivos, apeló a la solidaridad de los lectores y televidentes y compartió los datos bancarios de su pareja, Sandra, para que, quien lo desee, pueda enviarle una contribución económica con el fin de recuperar su trabajo: el alias es sandrakmartinez24, a nombre de Sandra Karina Martínez.
Dentro de los elementos básicos que necesita se encuentran un compresor, barreta, amoladora de banco para pulir las cámaras y baja talón.
Según informaron en C5N, el incendio se habría originado a causa de la explosión de una garrafa.
Fernando, uno de los damnificados que vive en la casa lindera a la de Alejandro, mostró los destrozos que dejó la explosión dentro de su vivienda: “La onda expansiva rompió todo”, describió.
Tal como mostraron en el canal de noticias, uno de los cuartos tuvo que ser apuntalado y se encuentra con peligro de derrumbe. “Voló la pared, rompió las columnas, hay que tirarla abajo”, se lamentó, aunque agradeció que solo se trató de daños materiales y que no se registraron personas heridas por el siniestro.
La familia se encontraba ayer a la espera de que los inspectores de la Municipalidad de San Martín se acercaran al lugar para determinar si la vivienda era habitable o si era obligatorio demoler la medianera.
Respecto a las causas del incendio, Federico remarcó que "tuvo que haber sido un accidente” o "una falla realmente inesperada", porque su vecino, Alejandro, al que conoce de toda la vida, es una persona “muy cuidadoso y detallista” con su trabajo y las precauciones del mismo.
