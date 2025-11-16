Incendio en Ezeiza: confirmaron que el humo no es tóxico y dejarán que el fuego se apague solo

En cuanto a los daños, indicó que entre cinco y seis industrias quedaron completamente destruidas y que otras tantas sufrieron afectaciones por el fuego y la onda expansiva. Cerca de 2000 trabajadores resultaron indirectamente damnificados por la paralización de actividades.

Además, anticipó que ahora comienza la compleja etapa de reconstrucción: "Va a llevar meses remover miles de toneladas de escombros", señaló. Aunque algunas empresas pudieron rescatar parte de su mercadería, al menos cinco quedaron reducidas a ruinas.

Respecto a las condiciones de seguridad del predio, Granados aseguró que las industrias operaban bajo normativas vigentes y que la empresa donde se originó el fuego "tenía todo en regla".

"Vamos a acompañar a las empresas y sobre todo a las familias afectadas", manifestó el intendente, quien remarcó el rol productivo clave que cumplen las más de 450 industrias instaladas en Ezeiza.