Un hombre incendió su departamento en Corrientes y Paraná y hubo 25 evacuados

Hasta el momento evacuaron a 25 personas. Mientras tanto, el tránsito por esas calles fue interrumpido hasta que se controle la situación.

De acuerdo a los testimonios de los vecinos, todo habría iniciado en el séptimo piso, en el departamento de una pareja que los vecinos describieron como conflictiva.

Un hombre, que se encontraba en el departamento atravesando un proceso judicial con tobillera, fue detenido, acusado de provocar el fuego luego de una discusión doméstica.

“Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio”, relató una vecina, en declaraciones a TN.

La mujer detalló que los pisos superiores no pudieron ser evacuados por la propagación de humo. En estos momentos, el tránsito en la Avenida Corrientes se encuentra cortado desde Montevideo hasta el centro.

En el operativo trabajaron seis dotaciones de Bomberos. De los diez vecinos asistidos, dos son policías y otros dos debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía por inhalación de monóxido de carbono.

El hecho fue judicializado en la Unidad de Flagrancia Este y se realizarán pericias para determinar lo ocurrido.