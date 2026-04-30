Un hombre incendió su departamento en Corrientes y Paraná y hubo 25 evacuados
Dos personas debieron ser hospitalizadas en el Hospital Ramos Mejía tras sufrir inhalación de monóxido de carbono.
Un edificio ubicado en pleno corazón del centro porteño se prendió fuego este jueves por la mañana y tuvo que ser evacuado tras el alerta por la presencia de humo en los pisos 6, 7, 8 y 9.
El episodio ocurrió en la calle Paraná al 400, entre avenida Corrientes y Lavalle, donde las llamas se concentraron en el dormitorio de la unidad afectada. Unas 9 personas tuvieron que ser asistidas por inhalación de humo, y dos de ellas trasladadas al hospital Ramos Mejía.
Al lugar llegaron tres dotaciones de bomberos, mientras que el Sistema de Emergencias de la Ciudad trabaja en la zona. Aunque la situación ya está controlada, el hecho es investigado para determinar con precisión cómo se originó el incendio.
Hasta el momento evacuaron a 25 personas. Mientras tanto, el tránsito por esas calles fue interrumpido hasta que se controle la situación.
De acuerdo a los testimonios de los vecinos, todo habría iniciado en el séptimo piso, en el departamento de una pareja que los vecinos describieron como conflictiva.
Un hombre, que se encontraba en el departamento atravesando un proceso judicial con tobillera, fue detenido, acusado de provocar el fuego luego de una discusión doméstica.
“Sabemos que hubo una pelea doméstica en el piso siete y nos evacuaron a todos a los golpes. No sabemos nada. Se prendía fuego el edificio”, relató una vecina, en declaraciones a TN.
La mujer detalló que los pisos superiores no pudieron ser evacuados por la propagación de humo. En estos momentos, el tránsito en la Avenida Corrientes se encuentra cortado desde Montevideo hasta el centro.
En el operativo trabajaron seis dotaciones de Bomberos. De los diez vecinos asistidos, dos son policías y otros dos debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía por inhalación de monóxido de carbono.
El hecho fue judicializado en la Unidad de Flagrancia Este y se realizarán pericias para determinar lo ocurrido.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario