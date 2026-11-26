La empresa confirmó el incendio y anunció la suspensión de todas las operaciones de producción mientras se determina qué provocó la explosión. El Departamento de Control de la Contaminación, por su parte, envió personal para analizar la calidad del aire y del agua en los alrededores.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró que no es necesario por ahora un plan de evacuación, pero sí llamó a contener cualquier posibilidad de contaminación asociada al incidente, durante una comparecencia ante los medios.

El fuego que sale de la refinería que explotó en la capital tailandesa.

"Pensamos que era un terremoto"

Warot, un tailandés de 35 años que se encontraba trabajando a dos manzanas de la refinería siniestrada, aseguró que: "Notamos la explosión y pensamos que era un terremoto, hasta que nos dimos cuenta, al mirar por la ventana, de que la gente de otros edificios estaba mirando en nuestra dirección".

"Salimos del edificio para comprobar qué había ocurrido y vimos que los vecinos se habían congregado en la calle y que había una gran nube. El olor era muy fuerte, pero llegó un poco después, no inmediatamente (…). También había mucho tráfico. De camino a casa vimos ambulancias y gente que corría a los colegios para recoger a sus hijos", añadió en declaraciones a la agencia EFE.

Bangchak, uno de los mayores conglomerados energéticos de Tailandia, al frente de la refinería afectada, indicó que suspendió "todas las unidades de producción (apagado) y logró controlar (la situación)".

La empresa aseguró en redes sociales que está investigando las causas de lo ocurrido y que, "si hay algún progreso, lo comunicará más adelante".

Phra Khanong, donde se ubica la refinería, es un distrito de carácter residencial y comercial situado en el este de Bangkok, atravesado por la concurrida avenida de Sukhumvit y conectado con la principal línea de tren elevado de la urbe.