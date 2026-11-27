Incendio en una obra en construcción de Chacarita deja tres personas con principio de asfixia
Las llamas se desataron en un inmueble en construcción ubicado en Concepción Arenal al 4051.
Un incendio en una obra en construcción del barrio porteño de Chacarita dejó este viernes como saldo tres personas con principio de asfixia, en tanto que una propiedad lindera fue evacuada.
El hecho ocurrió en un edificio ubicado en Concepción Arenal al 4051, donde intervinieron dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME. Los profesionales médicos asistieron a los afectados y les suministraron oxígeno debido a la inhalación de humo.
El fuego afectó a un edificio de planta baja y tres pisos, que tiene encofrados de madera y una alta carga de fuego, lo que motivó un amplio despliegue de emergencia y el corte total del tránsito en la zona.
El suceso ha generado una fuerte presencia de servicios de emergencia en la zona, con el fin de mitigar los riesgos y asegurar que la situación no se agrave. La comunidad está atenta a las actualizaciones sobre este incidente que ha conmocionado a los residentes de Chacarita.
El operativo y las causas del incendio
El titular del SAME, Alberto Crescenti, se presentó en el lugar y confirmó ante los medios de comunicación que ninguno de los damnificados requirió traslado sanitario.
"Se levantó el operativo, ya no hay gente atrapada y dejamos una ambulancia de prevención", explicó el funcionario.
En cuanto a los asistidos, Crecenti manifestó que "son una persona de 80 años, dos de 50, dos de 30 y uno de 25, que fueron oxigenadas y no hubo necesidad de traslado porque estaban por debajo de la cifra considerable".
Además, señaló que las causas del siniestro deberán determinarse mediante las pericias correspondientes. "Esperaremos las pericias para saber qué desencadenó el incendio. Es todo madera, así que eso ayudó más a la propagación", agregó.
Tras controlar la situación y descartar la presencia de personas atrapadas, las autoridades comenzaron a desactivar el operativo de emergencia.
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