"Se levantó el operativo, ya no hay gente atrapada y dejamos una ambulancia de prevención", explicó el funcionario.

En cuanto a los asistidos, Crecenti manifestó que "son una persona de 80 años, dos de 50, dos de 30 y uno de 25, que fueron oxigenadas y no hubo necesidad de traslado porque estaban por debajo de la cifra considerable".

Además, señaló que las causas del siniestro deberán determinarse mediante las pericias correspondientes. "Esperaremos las pericias para saber qué desencadenó el incendio. Es todo madera, así que eso ayudó más a la propagación", agregó.

Tras controlar la situación y descartar la presencia de personas atrapadas, las autoridades comenzaron a desactivar el operativo de emergencia.