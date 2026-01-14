Brutal choque entre una moto y un auto: hay dos heridos de gravedad
Los motociclistas sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados de urgencia al Hospital Álvarez.
Dos motociclistas resultaron gravemente heridos tras un choque con un auto en el barrio porteño de La Paternal. Fueron trasladados de urgencia al Hospital Álvarez.
El accidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, a las 3.45, en Avenida San Martín, entre Cucha Cucha y Tres Arroyos, donde un auto Fiat negro impactó contra una moto.
Un hombre de 27 años y una mujer de 34, ambos ocupantes de la moto, sufrieron politraumatismos graves y fueron trasladados de urgencia al Hospital Álvarez en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). El estado de salud de las víctimas del accidente vial permanece reservado.
Fuentes de la investigación indicaron que en el lugar del accidente tomaron intervención efectivos de la Comisaría 15B y personal de la Policía Científica, quienes llevaron a cabo las pericias correspondientes para determinar en qué circunstancias ocurrió la colisión.
Con motivo del brutal choque, el tránsito permaneció restringido en la zona de en Avenida San Martín, entre Cucha Cucha y Tres Arroyos mientras se realizaban las pericias.
Coghlan: se incendió una camioneta y afectó a otro vehículo estacionado
Durante la madrugada de este miércoles, el incendio de una camioneta requirió de la movilización inmediata de los servicios de emergencia, tanto de la policía como de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.
El segundo incidente ocurrió en el barrio porteño de Coghlan, en Avenida Segurola y Marcos Paz, con menos de una hora de diferencia del choque entre el auto y la moto.
Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar luego del llamado a los servicios de emergencia que daban cuenta de un incendio generalizado en una Renault Trafic estacionada.
Al llegar al lugar, los bomberos combatieron las llamas con equipos específicos para este tipo de situaciones. De acuerdo con los reportes oficiales, el fuego alcanzó también a la parte trasera de un Mercedes Benz, modelo Vito 111. Las causas del incendio serán materia de peritajes en las próximas horas.
