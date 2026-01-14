Brutal choque entre una moto y un auto: hay dos heridos de gravedad

Coghlan: se incendió una camioneta y afectó a otro vehículo estacionado

incendio camioneta coghlan

Durante la madrugada de este miércoles, el incendio de una camioneta requirió de la movilización inmediata de los servicios de emergencia, tanto de la policía como de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo incidente ocurrió en el barrio porteño de Coghlan, en Avenida Segurola y Marcos Paz, con menos de una hora de diferencia del choque entre el auto y la moto.

Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar luego del llamado a los servicios de emergencia que daban cuenta de un incendio generalizado en una Renault Trafic estacionada.

Al llegar al lugar, los bomberos combatieron las llamas con equipos específicos para este tipo de situaciones. De acuerdo con los reportes oficiales, el fuego alcanzó también a la parte trasera de un Mercedes Benz, modelo Vito 111. Las causas del incendio serán materia de peritajes en las próximas horas.