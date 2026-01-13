Incendios en Chubut: ya son más de 13.000 las hectáreas alcanzadas por el fuego

En cuanto a las tareas previstas, la Secretaría de Bosques informó que continuarán los trabajos de refuerzo de fajas cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes, los recorridos de control perimetral y el resguardo de viviendas. En paralelo, maquinaria pesada sigue operando en la apertura y mantenimiento de fajas.

incendio chubut (1)

Pese a las precipitaciones registradas el domingo, el combate del incendio se mantiene activo. El operativo cuenta con un importante despliegue logístico que incluye camionetas, autobombas, camiones cisterna, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

Incendios en Chubut: reestablecieron el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila

Desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos informaron que quedó restablecido el servicio eléctrico en las localidades de Epuyén y Cholila, en el marco de las tareas desplegadas por la emergencia ígnea.

En paralelo, continúan los trabajos para restablecer la línea de media tensión de 33 kV, con el objetivo de que ambas localidades puedan volver a ser abastecidas por el sistema interconectado una vez finalizadas las tareas de reparación de la zona en general.