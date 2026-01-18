Susto en La Boca: masivo operativo de bomberos contuvo un incendio en un depósito

El único reporte médico correspondió a un vigilador del depósito, quien recibió curaciones básicas en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

La Policía de la Ciudad mantuvo un perímetro de exclusión para facilitar las maniobras de las autobombas y evitar incidentes con los vecinos que se acercaron al lugar. Una vez controlada la situación, las brigadas de emergencia permanecieron en guardia de cenizas para asegurar que no se produjeran reinicios en la estructura dañada.

La celeridad del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad porteñas y los voluntarios del barrio fue la clave para que el siniestro no pasara de ser un susto importante para la zona sur de la Capital.