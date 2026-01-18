Susto en La Boca: masivo operativo de bomberos contuvo un incendio en un depósito
El trabajo conjunto de diversas dotaciones evitó que el fuego se extendiera a los inmuebles linderos. Solo se reportó un trabajador de seguridad con heridas leves.
El barrio de La Boca fue escenario de una tarde de alta tensión este domingo tras declararse un incendio en un depósito de mercadería sobre la ribera, que pudo ser contenido en un impactante operativo que incluyó hasta cuatro dotaciones de bomberos.
Las llamas, que comenzaron en un galpón ubicado en la avenida Pedro de Mendoza al 2900, generaron una columna de humo visible desde distintos puntos de la Ciudad. El incidente activó de inmediato un protocolo de emergencia que involucró a bomberos de diversas jurisdicciones y personal sanitario para evitar una tragedia mayor.
La ubicación del galpón, situado entre las calles Carlos F. Melo e Irala, planteó un desafío logístico para los rescatistas debido a la proximidad con otros depósitos y viviendas de la zona. Para enfrentar el fuego, trabajaron de forma coordinada cuatro dotaciones de bomberos, integradas por los Bomberos Voluntarios de La Boca, personal de la Estación 3 de la Ciudad y el destacamento local, junto con equipos de Vuelta de Rocha.
El operativo se centró en dos frentes críticos: el ataque directo a la base del fuego y la protección de un galpón adyacente que corría riesgo inminente de ignición. Para asegurar el flujo de agua constante, se sumaron dos camiones cisterna que abastecieron a las unidades de ataque rápido durante las horas más intensas del combate.
El SAME estableció un puesto médico de avanzada en las inmediaciones para atender posibles casos de inhalación de humo o quemaduras. Según el parte oficial, el saldo de víctimas fue casi nulo: no hubo vecinos heridos ni intoxicados.
El único reporte médico correspondió a un vigilador del depósito, quien recibió curaciones básicas en el lugar y se encuentra fuera de peligro.
La Policía de la Ciudad mantuvo un perímetro de exclusión para facilitar las maniobras de las autobombas y evitar incidentes con los vecinos que se acercaron al lugar. Una vez controlada la situación, las brigadas de emergencia permanecieron en guardia de cenizas para asegurar que no se produjeran reinicios en la estructura dañada.
La celeridad del trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad porteñas y los voluntarios del barrio fue la clave para que el siniestro no pasara de ser un susto importante para la zona sur de la Capital.
Te puede interesar
Dejá tu comentario