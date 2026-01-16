Incendió la casa de su ex, la amenazó e intentó llevarse a su hija: fue detenido

Cuando llegaron al lugar, los efectivos constataron la situación y personal policial de la Subcomisaría 66º de Mainqué desplegó un operativo para dar con el agresor. En paralelo, los bomberos sofocaron rápidamente el incendio generado en la casa de la mujer antes de que este se propagara y afectara a otras viviendas linderas.

comisaria mainque rio negro Subcomisaría 66º de Mainqué, provincia de Río Negro

El operativo de búsqueda se extendió por toda la zona hasta que los efectivos policiales encontraron al sospechoso en el barrio Santa Lucía. El hombre intentó escaparse de los agentes a pie, pero fue reducido y detenido en el lugar.

El caso quedó a cargo de la fiscalía de turno, desde donde se dispuso que el hombre quede detenido por los delitos de daños por incendio y amenazas. Además, solicitó un informe de antecedentes penales del agresor.

Según informaron fuentes policiales, permanecerá detenido y quedará a disposición de la justicia.