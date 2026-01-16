Incendió la casa de su ex, la amenazó e intentó llevarse a su hija: fue detenido
Un joven de 26 años fue arrestado en Mainqué tras amenazar de muerte a su expareja e intentar fugarse con la pequeña de dos años.
Un grave episodio de violencia se registró en la localidad de Mainqué , provincia de Río Negro, donde un joven de 26 años fue detenido luego de amenazar de muerte a su expareja, intentar llevarse a su hija de 2 años y provocar un incendio en la casa de la mujer.
El hecho se dio a conocer el miércoles. Según informó la policía de Río Negro, luego de ser amenazada, la mujer se comunicó inmediatamente con los servicios de emergencia, solicitando la intervención policial en su casa.
La víctima alertó sobre la violenta actitud del hombre, detalló que había intentado llevarse por la fuerza a la hija que ambos tienen en común y que, al ser rechazado por la mujer, las había amenazado de muerte a ella y a la pequeña de dos años.
Además, denunció que, antes de retirarse del lugar, el agresor le advirtió que iba a prender fuego la vivienda y que iba a volver al lugar armado. Luego de las violentas intimidaciones, el hombre se escapó a bordo de una moto.
Sin embargo, minutos más tarde, la víctima tuvo que volver a comunicarse con la policía para alertar que, efectivamente, el agresor había iniciado un incendio en su casa.
Cuando llegaron al lugar, los efectivos constataron la situación y personal policial de la Subcomisaría 66º de Mainqué desplegó un operativo para dar con el agresor. En paralelo, los bomberos sofocaron rápidamente el incendio generado en la casa de la mujer antes de que este se propagara y afectara a otras viviendas linderas.
El operativo de búsqueda se extendió por toda la zona hasta que los efectivos policiales encontraron al sospechoso en el barrio Santa Lucía. El hombre intentó escaparse de los agentes a pie, pero fue reducido y detenido en el lugar.
El caso quedó a cargo de la fiscalía de turno, desde donde se dispuso que el hombre quede detenido por los delitos de daños por incendio y amenazas. Además, solicitó un informe de antecedentes penales del agresor.
Según informaron fuentes policiales, permanecerá detenido y quedará a disposición de la justicia.
