Incendiaron la Municipalidad de La Plata durante una protesta por una licitación

Con el correr de las horas, el clima se volvió cada vez más tenso. En medio de empujones y momentos de gran nerviosismo, algunos sectores de la protesta provocaron daños en el edificio y se registraron incendios en la zona de ingreso.

Además, fueron quemados neumáticos sobre la vía pública, generando densas columnas de humo que pudieron observarse desde distintos puntos del centro platense y que le dieron a la escena un carácter particularmente dantesco.

Las imágenes de los incidentes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y provocaron una fuerte repercusión política. La protesta coincidió con el cierre del proceso vinculado a la compra de pliegos de la licitación cuestionada.

Desde el municipio señalaron que la implementación del nuevo esquema responde a cuestiones administrativas y legales, vinculadas a la necesidad de adecuar los mecanismos de contratación a la normativa vigente y a observaciones efectuadas por organismos de control.

En tanto, las organizaciones que participaron de la protesta insistieron en que la medida podría afectar fuentes de trabajo y reclamaron una instancia de diálogo con las autoridades.