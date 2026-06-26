Incendiaron la Municipalidad de La Plata durante una protesta por una licitación
Cooperativistas y organizaciones sociales protagonizaron una jornada de tensión frente al Palacio Municipal de La Plata.
Una jornada de fuerte tensión se vivió este jueves en La Plata, donde una protesta de cooperativistas y organizaciones sociales derivó en serios incidentes frente al Palacio Municipal, con destrozos, vidrios rotos y focos ígneos en el acceso al edificio de la Municipalidad.
La movilización se desarrolló en rechazo a una licitación impulsada por la administración local para la contratación de servicios vinculados al mantenimiento urbano, entre ellos tareas de corte de césped, limpieza de zanjas y barrido.
Los manifestantes sostienen que el nuevo sistema podría afectar la continuidad laboral de numerosos trabajadores que actualmente se desempeñan a través de cooperativas, motivo por el cual decidieron concentrarse frente a la sede comunal.
Con el correr de las horas, el clima se volvió cada vez más tenso. En medio de empujones y momentos de gran nerviosismo, algunos sectores de la protesta provocaron daños en el edificio y se registraron incendios en la zona de ingreso.
Además, fueron quemados neumáticos sobre la vía pública, generando densas columnas de humo que pudieron observarse desde distintos puntos del centro platense y que le dieron a la escena un carácter particularmente dantesco.
Las imágenes de los incidentes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y provocaron una fuerte repercusión política. La protesta coincidió con el cierre del proceso vinculado a la compra de pliegos de la licitación cuestionada.
Desde el municipio señalaron que la implementación del nuevo esquema responde a cuestiones administrativas y legales, vinculadas a la necesidad de adecuar los mecanismos de contratación a la normativa vigente y a observaciones efectuadas por organismos de control.
En tanto, las organizaciones que participaron de la protesta insistieron en que la medida podría afectar fuentes de trabajo y reclamaron una instancia de diálogo con las autoridades.
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