Susto por un incendio en una casa de Constitución: dos personas fueron evacuadas

Según informaron fuentes del procedimiento, como consecuencia del incendio dos personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia. Se trata de una mujer de 35 años y un hombre de 37, quienes fueron asistidos inmediatamente por los equipos de emergencia una vez que lograron salir del inmueble.

incendio constitucion En el operativo trabajaron Bomberos, SAME y Policía de la Ciudad

Afortunadamente, la rápida intervención de los Bomberos permitió controlar el fuego y evitar que ambos damnificados inhalaran grandes cantidades de humo. Por ese motivo, no fue necesario suministrarles oxígeno ni trasladarlos a un hospital. De todos modos, personal del SAME les realizó controles médicos preventivos en el lugar para descartar cualquier complicación.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Tránsito, quienes implementaron un corte total sobre la calle Humberto Primo, entre avenida Jujuy y Catamarca, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El operativo del SAME concluyó alrededor de las 8.23, una vez finalizada la asistencia a los afectados y controlada la situación. Hasta el momento no se informaron las causas que originaron el incendio.