Susto por un incendio en una casa de Constitución: dos personas fueron evacuadas
En el lugar se montó un importante operativo de emergencia en conjunto con personal de Bomberos de la Ciudad, SAME y la Policía porteña.
Un incendio se desató este viernes por la mañana en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Constitución, donde dos personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia por personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7.45 en una propiedad horizontal (PH) situada en la calle Humberto Primo 2752, entre avenida Jujuy y Catamarca, hacia donde se desplazaron de inmediato personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) junto con dos dotaciones de Bomberos, luego de recibir un llamado de alerta.
De acuerdo con lo detallado por el titular del SAME, Alberto Crescenti, el fuego se inició en el sector de la cocina de la vivienda. Tal como se pudo observar en las imágenes registradas en el lugar, las llamas generaron una importante columna de humo que cubrió gran parte de la propiedad y el incendio se mantuvo activo durante varios minutos, mientras los bomberos trabajaban para evitar que se propagara.
Según informaron fuentes del procedimiento, como consecuencia del incendio dos personas tuvieron que ser evacuadas de urgencia. Se trata de una mujer de 35 años y un hombre de 37, quienes fueron asistidos inmediatamente por los equipos de emergencia una vez que lograron salir del inmueble.
Afortunadamente, la rápida intervención de los Bomberos permitió controlar el fuego y evitar que ambos damnificados inhalaran grandes cantidades de humo. Por ese motivo, no fue necesario suministrarles oxígeno ni trasladarlos a un hospital. De todos modos, personal del SAME les realizó controles médicos preventivos en el lugar para descartar cualquier complicación.
En el operativo también participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Tránsito, quienes implementaron un corte total sobre la calle Humberto Primo, entre avenida Jujuy y Catamarca, para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
El operativo del SAME concluyó alrededor de las 8.23, una vez finalizada la asistencia a los afectados y controlada la situación. Hasta el momento no se informaron las causas que originaron el incendio.
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