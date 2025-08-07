Incendio en un edificio de Parque Patricios: dos personas fueron asistidas

Incendio en Monte Grande

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo un gran depósito de plásticos ubicado en la localidad bonaerense de Monte Grande. El siniestro comenzó en los primeros minutos de este martes en el edificio ubicado en la intersección de La Horqueta y Cervetti a pocos metros de la autopista a Cañuelas y del River Camp, el predio que utiliza el club de Núñez para sus entrenamientos.

La estructura del depósito, vecino además al centro logístico del Correo Argentino, quedó totalmente envuelta en llamas. Como consecuencia de las dimensiones del incendio la estructura terminó colapsando.

Debido a la magnitud de las llamas, los equipos que desarrollaban tareas en el lugar tuvieron que cerrar por completo el tránsito en la zona.

Al menos siete dotaciones de bomberos acudieron al predio industrial ubicado en el partido bonaerense de Esteban Echeverría y realizaron intensas tareas para contener el avance de las llamas y evitar su propagación a instalaciones linderas.

El incendio generó preocupación entre los vecinos y trabajadores del área no sólo por las grandes proporciones del fuego y la posibilidad de propagación sino también por las grandes columnas de humo que generó el plástico al quemarse y la posibilidad de que fuera tóxico. Pero ese peligro fue rápidamente descartado.

Tras el alerta de los vecinos apenas iniciado el fuego, los equipos de emergencia desplegaron rápidamente un operativo en el que participaron personal de Defensa Civil, Protección Ciudadana y Policía Bonaerense, estableciendo un perímetro de seguridad.

La columna de humo resultante se pudo observar desde distintos puntos de Monte Grande y localidades aledañas. Algunos usuarios registraron el momento a través de videos que rápidamente circularon en redes. Allí se podía observar como la estructura empezaba a caerse hacia el interior del depósito.