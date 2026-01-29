Incendio en un edificio de Palermo: 5 heridos y 25 evacuados
El fuego se desarrolló en una edificación de once pisos, a metros de la embajada de Estados Unidos.
Al menos cinco personas tuvieron que ser asistidas y otras 25 evacuadas a causa de un incendio de importantes proporciones que se desarrolló este jueves al mediodía en un edificio de once pisos, en el barrio porteño de Palermo, a metros de la embajada de Estados Unidos.
El siniestro se originó minutos antes de las 13 en un edificio situado sobre la calle John Fitzgerald Kennedy 2808, esquina avenida Cerviño. Según la información oficial, el incendio se desató en el depósito de una cafetería que se encuentra en la planta baja y el humo se habría propagado por el ducto cargador de gases.
Por el hecho, se informó que 30 personas tuvieron que ser evacuadas y asistidas por personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de las cuales al menos cinco requirieron de atención particular en el lugar del siniestro. Se trata de tres hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, según detalla el parte oficial.
Además, se indicó que en el edificio funciona un centro médico y que un hombre estaba siendo atendido dentro de una clínica quirúrgica estética ubicada en el mismo inmueble.
El incendio en el edificio de Palermo motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Tras el aviso, al lugar acudieron rápidamente dotaciones del Destacamento Palermo de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, comandados por el Teniente Suárez Juan Carlos. En tanto, el SAME asistió al lugar con quince ambulancias para asistir a los damnificados. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.
Personal del SAME informó que, al arribar al lugar del incendio, se observaba humo en la terraza del edificio, mientras que los bomberos se encontraban trabajando de manera simultánea tanto en la planta baja como en los pisos superiores para controlar la situación.
El edificio afectado por el incendio se encuentra a escasos metros de la embajada de Estados Unidos. La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Las causas que originaron el incendio serán materia de investigación una vez finalizadas las pericias correspondientes.
