Incendio en un edificio de Palermo: 5 heridos y 25 evacuados

incendio palermo

Personal del SAME informó que, al arribar al lugar del incendio, se observaba humo en la terraza del edificio, mientras que los bomberos se encontraban trabajando de manera simultánea tanto en la planta baja como en los pisos superiores para controlar la situación.

El edificio afectado por el incendio se encuentra a escasos metros de la embajada de Estados Unidos. La zona permaneció cortada al tránsito vehicular y peatonal para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Las causas que originaron el incendio serán materia de investigación una vez finalizadas las pericias correspondientes.