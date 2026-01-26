Video: incendió el almacén de su competencia en Lomas de Zamora y quedó escrachado

La denuncia fue realizada por la propietaria del local afectado, quien señaló que el atacante es otro comerciante de la zona con el que mantenía un conflicto previo. Según su testimonio, el agresor la acusaba de “sacarle clientes” y habría decidido iniciar el fuego con el objetivo de eliminar a la competencia. El ataque se produjo durante la madrugada en un negocio ubicado en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Gabriela Mistral, cuando no había personas en el interior.