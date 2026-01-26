Video: incendió el almacén de su competencia en Lomas de Zamora y quedó escrachado
El ataque habría sido motivado por una disputa comercial. No hubo heridos, pero el local quedó completamente destruido.
Un violento episodio sacudió a la localidad bonaerense de Lomas de Zamora luego de que se conocieran las imágenes de un incendio intencional que destruyó por completo un almacén de barrio. El hecho ocurrió el pasado 10 de enero, aunque el impacto se amplificó en las últimas horas tras la difusión del video captado por cámaras de seguridad, donde se observa con claridad cómo un hombre prende fuego el comercio de manera deliberada.
La denuncia fue realizada por la propietaria del local afectado, quien señaló que el atacante es otro comerciante de la zona con el que mantenía un conflicto previo. Según su testimonio, el agresor la acusaba de “sacarle clientes” y habría decidido iniciar el fuego con el objetivo de eliminar a la competencia. El ataque se produjo durante la madrugada en un negocio ubicado en la intersección de las calles Eloy Alfaro y Gabriela Mistral, cuando no había personas en el interior.
Las imágenes registradas por las cámaras resultaron claves para reconstruir el hecho. En el video se puede ver al hombre acercarse al frente del almacén, rociar el lugar con combustible y luego prender fuego un papel, que arroja sobre la nafta para desatar el incendio. La secuencia, breve pero contundente, permitió identificar rápidamente al responsable y avanzar con su detención.
Fueron los vecinos quienes advirtieron la presencia de las llamas y dieron aviso a los bomberos. Gracias a la rápida intervención, el fuego pudo ser contenido antes de propagarse a otras viviendas cercanas. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales. El incendio consumió mercadería, electrodomésticos, mobiliario y provocó serios daños en la estructura del comercio, que quedó completamente inutilizado.
La situación fue aún más dramática debido a que el almacén se encuentra conectado a la vivienda de la dueña. Según se informó, las llamas estuvieron a punto de extenderse hacia el sector donde reside la comerciante, lo que pudo haber derivado en una tragedia mayor. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el impacto económico y emocional para la víctima fue devastador.
De acuerdo a lo informado por el portal Detrás de La Noticia, la mujer aseguró que el agresor inició el incendio para “deshacerse de la competencia”, una versión que ahora es analizada por la Justicia. El hombre fue detenido y quedó a disposición judicial, mientras avanzan las diligencias para esclarecer completamente el hecho y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
