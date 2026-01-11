Incendios en Chubut: el drama de perderlo todo contado por sus protagonistas
La Patagonia sufre por los incendios forestales de magnitud histórica, se quemaron más de 5000 hectáreas en la zona. Muchos pobladores perdieron sus casas y otros debieron ser evacuados.
El fuego azota la Patagonia. Los habitantes de Epuyén viven horas desesperadas sin luz ni agua y muchos de ellos perdieron todo lo que tenían. Sus casas ardieron. El cronista de C5N se encuentra en Chubut y dialogó con los vecinos que explicaron cómo enfrentan el desolador panorama que les toca vivir.
La madre de la familia relató el momento de mayor tensión y desconcierto: “Estoy triste. No vino nadie a avisarnos para evacuar, llamaron por radio. Cargamos las poquitas cosas que pudimos en el auto porque vimos que el fuego se venía. Salvamos dos cajas de mercadería y de ropa”. La escena que quedó atrás es la de una casa reducida a restos de hierro y madera calcinada, donde antes funcionaban la cocina y el living.
Humberto, otro integrante del grupo familiar, explicó cómo fue la huida en medio del peligro: “Salimos por donde estaba mi hermano, casi con el fuego encima. No nos quedó nada”. Contó además que viven en el lugar desde hace cuatro años y que el incendio arrasó con todos sus bienes en cuestión de minutos.
A la tragedia se sumó una situación aún más riesgosa: la vivienda se abastecía de energía mediante paneles solares, que explotaron cuando el fuego los alcanzó, aumentando el peligro durante la evacuación.
Las imágenes registradas por el equipo de C5N muestran el alcance del desastre: estructuras colapsadas, objetos irreconocibles y una familia que, en cuestión de horas, pasó de la rutina cotidiana a enfrentar la incertidumbre total.
Ignacio Torres confirmó que el foco en Puerto Patriada fue intencional y pidió sanciones ejemplares
El gobernador Ignacio Torres apuntó con dureza contra los responsables del incendio en la zona de Puerto Patriada, luego de que se confirmara que el foco fue intencional, y reclamó sanciones penales ejemplificadoras para quienes provocan este tipo daño ambiental.
El mandatario chubutense diferenció el origen de los dos incendios más relevantes registrados en la provincia. En ese sentido, explicó que el fuego en el Parque Nacional Los Alerces tuvo un origen natural: "Está constatado que se inició a partir de una tormenta eléctrica y la caída de un rayo", precisó.
Sin embargo, aclaró que la situación fue distinta en Puerto Patriada, donde el incendio fue provocado de manera deliberada: "Es intencional, se encontró combustible en el lugar donde se inició el fuego", afirmó en diálogo con C5N.
Ignacio Torres señaló que todos los años se producen incendios de distinto origen, en un contexto climático especialmente adverso: "Algunos son accidentales, otros naturales y otros maliciosos. Veníamos advirtiendo que íbamos a enfrentar la peor sequía desde 1975", resaltó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario