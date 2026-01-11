Incendios en Chubut: el drama de perderlo todo contado por sus protagonistas

Embed - INCENDIOS en CHUBUT: el DRAMA de PERDERLO TODO

Ignacio Torres confirmó que el foco en Puerto Patriada fue intencional y pidió sanciones ejemplares

El gobernador Ignacio Torres apuntó con dureza contra los responsables del incendio en la zona de Puerto Patriada, luego de que se confirmara que el foco fue intencional, y reclamó sanciones penales ejemplificadoras para quienes provocan este tipo daño ambiental.

El mandatario chubutense diferenció el origen de los dos incendios más relevantes registrados en la provincia. En ese sentido, explicó que el fuego en el Parque Nacional Los Alerces tuvo un origen natural: "Está constatado que se inició a partir de una tormenta eléctrica y la caída de un rayo", precisó.

Sin embargo, aclaró que la situación fue distinta en Puerto Patriada, donde el incendio fue provocado de manera deliberada: "Es intencional, se encontró combustible en el lugar donde se inició el fuego", afirmó en diálogo con C5N.

Ignacio Torres señaló que todos los años se producen incendios de distinto origen, en un contexto climático especialmente adverso: "Algunos son accidentales, otros naturales y otros maliciosos. Veníamos advirtiendo que íbamos a enfrentar la peor sequía desde 1975", resaltó.