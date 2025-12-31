Incendios forestales en La Pampa: el fuego no da tregua y ya hay más de 83 mil hectáreas afectadas

Si bien los focos en localidades como Jacinto Arauz o Santa Isabel ya están bajo control, todavía es necesario hacer una guardia de cenizas por precaución ante la presencia de material combustible seco y por el calor persistente.

El departamento pampeano de Hucal se encuentra cerca del límite con la provincia de Buenos Aires. Residentes de la zona compartieron en sus redes sociales videos y fotos del avance del fuego, así como también reportes sobre el costo de los incendios forestales a la flora y fauna locales.