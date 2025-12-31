Incendios forestales en La Pampa: el fuego no da tregua y ya hay más de 83 mil hectáreas afectadas
Brigadistas y bomberos voluntarios trabajan en la zona de las rutas provinciales 28 y 1, y en inmediaciones de la ruta provincial 12 y la ruta nacional 35.
Brigadistas y bomberos voluntarios siguen trabajando este miércoles para controlar los incendios forestales registrados en la zona del cruce de las rutas provinciales 28 y 1 de La Pampa, cerca de las localidades de Bernasconi y General San Martín, y en inmediaciones de la ruta provincial 12 y la ruta nacional 35.
Las autoridades calculan que hasta la fecha se vieron afectadas 83.000 hectáreas de territorio desde los primeros incendios forestales en La Pampa, que fueron registrados en noviembre pasado.
La situación se volvió más tensa en días en que el calor extremo hace estragos no sólo en la producción agropecuaria sino en el medio ambiente en general, con temperaturas máximas de 35 grados.
El titular de Defensa Civil de La Pampa, David García, informó que hay un segundo foco de incendio que se volvió prioritario en inmediaciones de la ruta provincial 12, a sólo 7 kilómetros de donde empalma con la ruta nacional 35, al norte de Santa Rosa. Se trata de una zona de monte bajo y lo que se intenta es de contener las llamas antes de que arrasen el terreno.
García también confirmó que los incendios de mayor magnitud que se desarrollaron en el sur y oeste de la provincia fueron contenidos, según informó el Diario de La Pampa.
Si bien los focos en localidades como Jacinto Arauz o Santa Isabel ya están bajo control, todavía es necesario hacer una guardia de cenizas por precaución ante la presencia de material combustible seco y por el calor persistente.
El departamento pampeano de Hucal se encuentra cerca del límite con la provincia de Buenos Aires. Residentes de la zona compartieron en sus redes sociales videos y fotos del avance del fuego, así como también reportes sobre el costo de los incendios forestales a la flora y fauna locales.
