Increíble testimonio de uno de los heridos tras el choque en Córdoba: "Me salvé de pedo"

En esas circunstancias, el vehículo atropelló a unas 35 personas, de las cuales 15 sufrieron heridas de diversa consideración y nueve fueron trasladadas a nosocomios cercanos, con al menos dos personas en grave estado.

Tras el accidente que no fue tragedia de puro milagro, cuyas primeras imágenes se conocieron por estas horas, un joven que apenas sufrió lesiones en las piernas dijo haberse salvado “de pedo”.

“Me salvé de pedo… En la esquina de San Jerónimo y Chacabuco me frené para cambiar la canción, porque sino me mataba. Venía rapidísimo, se llevó puesto motos, autos, no frenaba. Los pilares de hormigón me salvaron, eso a mí me salvó”, dijo el joven tras ser atendido en un nosocomio cordobés.

Mirá:

testimonio choque cordoba.mp4

Otro testigo dijo a Eldoce.tv haberse salvado de “milagro”, al asegurar que “no estaba arriba de la moto porque si no, no estaría contando esto... Me bajo de la moto y cuando entro a controlar un edificio y sentí el ruido. Vi esa cosa blanca que pasó, salgo y ni cuenta me di que se había llevado la moto. Vi la gente, y después el auto. Un milagro, la verdad que sí”.

En tanto, se informó que el conductor del vehículo que ocasionó el desastre, identificado como Cristian Pacha, de 68 años, quedó detenido e imputado de lesiones culposas gravísimas.