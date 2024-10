Indignadas: las madres que golpearon a la maestra en Marcos Paz rompieron el silencio

“Lo que pasó es lamentable, no es algo para contar con orgullo, pero tampoco me siento avergonzada”, admitió Raquel, una de las madres que aparece en el video golpeando brutalmente a la maestra suplente de inglés. "La violencia con violencia no sirve, pero fue un acto de impotencia y dolor por escuchar los llantos de los chicos”, sostuvo.

madres golpiza maestra marcos paz Raquel y Solange, dos de las madres agresoras, fueron imputadas por lesiones leves

Solange, otra de las madres que aparece en el video, detalló que ayer cera de las 14.30 estaban en la puerta de la escuela con la idea de reunirse con la directora cuando apareció la maestra en una bicicleta. “Le pregunté si era la de inglés, me corrió, me empujó y ahí fue cuando empezó todo”, indicó.

En tanto, reconoció: “Yo se que estuvo mal y que la violencia lleva a más violencia, pero hace un mes que viene pasando esto. La directora dice que se enteró ahora y es mentira. Dejaron a nuestros hijos desamparados”.

marcos paz ataque maestra

Al ser consultada sobre cuáles fueron los motivos para la violenta reacción, Raquel reclamó: “A mi hijo le decía ‘inútil’, ‘tarado’, ‘no vas a servir para nada’, ‘no tenés futuro”. Lo castigaba, lo hacía estar una hora parado. Me contó que le sacaba fotos, mandaba audios y se reía. A las nenas les decía 'negras macacas', que son ‘unos black’. Son 24 chicos los afectados y queremos que los escuchen”.

Solange, por su parte, contó: “Mi hija me dijo que no me había contado porque tenía miedo, que le había gritado en el oído y le decía que iba a ser una burra de m...”.

Raquel recordó que desde hace un mes y medio varios alumnos se negaban a asistir a la escuela los miércoles, día que coincidía con las clases de inglés brindadas por la maestra golpeada. Los maltratos que denuncian se conocieron cuando una de las madres lo comentó en el grupo de WhatsApp.

La mujer denunció que "no tuvimos respuesta a nivel policial, pedagógico, escolar ni institucional. Anoche estuvimos en la comisaría y no nos quieren tomar la denuncia. Nadie pregunta cómo están nuestros hijos".

El grupo de madres sostuvo ante las cámaras de los medios de comunicación que la violenta golpiza en patota no fue organizada y que, al momento del hecho, los menores se encontraban en clases y “no vieron nada” de lo que sucedió. Respecto al video, aseguraron: “habíamos pedido que no saliera, que no se viralizara y tampoco pedimos que filmaran”.