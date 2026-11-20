El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires anticipa un cambio de masa de aire para la próxima semana: luego de jornadas calurosas con picos de 29 grados, el ingreso de un tormentón con frío polar provocará un desplome de 18 grados en apenas 48 horas en todo el AMBA, llevando el termómetro hasta los 11 grados.