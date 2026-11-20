A qué hora llega el tormentón de hielo con frío polar que bajará 18 grados en 48 horas la temperatura del AMBA
Tras un inicio de semana con máximas de 29 grados, el ingreso de un frente frío con tormentón provocará un abrupto desplome térmico hacia el jueves.
El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires anticipa un cambio de masa de aire para la próxima semana: luego de jornadas calurosas con picos de 29 grados, el ingreso de un tormentón con frío polar provocará un desplome de 18 grados en apenas 48 horas en todo el AMBA, llevando el termómetro hasta los 11 grados.
A qué hora cambia el viento tras el tormentón y comienza el descenso de la temperatura
De acuerdo con el detalle horario del reporte meteorológico (Meteored), el punto de inflexión se producirá durante la jornada del martes 24 de noviembre, cuando el calor alcanzará su pico máximo antes de dar paso a la rotación del viento y las precipitaciones:
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Pico de calor (15:00 a 18:00 horas del martes): el termómetro trepará hasta los 29 grados a las 15:00 (con ráfagas del suroeste de hasta 43 km/h) y se mantendrá en 28 grados hacia las 18:00 (con ráfagas de 44 km/h y una probabilidad de lluvias débiles del 60% con 0,2 mm acumulados).
Rotación al sur y ráfagas fuertes (desde las 21:00 horas): a partir de las 21:00, el viento rotará al sector sur (31 km/h) bajando la marca a 25 grados, y hacia la medianoche (00:00 horas) se afirmará del sureste con ráfagas de hasta 39 km/h y una temperatura de 21 grados (sensación térmica de 19°), marcando el ingreso definitivo del aire frío que se consolidará en las horas siguientes.
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Cómo evolucionará el termómetro: la caída de 18 grados en 48 horas
Tras alcanzar los 29 grados de máxima el martes por la tarde, el avance del aire frío generará un marcado descenso térmico durante las siguientes 48 horas en el AMBA, antes de volver a repuntar hacia el próximo fin de semana:
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Miércoles 25 de noviembre: cielo mayormente despejado con viento del sureste (ráfagas de hasta 38 km/h) y un primer escalón de descenso, con una mínima de 14 grados y una máxima de 26 grados.
Jueves 26 de noviembre: se sentirá el núcleo más frío de la semana en el Área Metropolitana, con ráfagas que alcanzarán los 54 km/h, cielo despejado y una temperatura mínima que caerá hasta los 11 grados (completando la baja de 18 grados respecto al martes), mientras que la máxima apenas llegará a los 23 grados.
Viernes 27 y sábado 28 de noviembre: el viento volverá a rotar al sector norte, permitiendo una rápida recuperación térmica con marcas de 17° / 25° el viernes y un regreso del calor de 18° / 30° para el sábado.
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