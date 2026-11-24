Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: el miércoles se presentará con cielo despejado, viento del sureste rotando al noreste y temperaturas de 18°C de mínima y 29°C de máxima. El jueves marcará el único alivio de la semana con cielo totalmente despejado y marcas más agradables: 15°C de mínima y 25°C de máxima.

Viernes 27 de noviembre: comenzará la escalada térmica impulsada por el viento norte y noreste, con cielo despejado y registros de 19°C de mínima y 29°C de máxima.