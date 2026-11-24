Cambió el pronóstico del tiempo y se viene la primera ola de calor al AMBA
Tras un breve descenso térmico a mitad de semana, el viento norte impulsará una ola de calor con máximas de 31 grados y mínimas elevadas.
El pronóstico del tiempo dio un giro para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: luego de un respiro fresco el jueves, el avance de vientos del sector norte y noreste provocará un ascenso térmico que traerá la primera ola de calor de la temporada al AMBA, con tres jornadas de 31 grados de máxima y mínimas por encima de los 20 grados.
Cuándo empieza el calor intenso y cómo estará el tiempo día por día en el AMBA
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo que bajará 14 grados en 24 horas la temperatura del AMBA
De acuerdo con el reporte extendido de Meteored, la semana transcurrirá sin lluvias a la vista y con un progresivo aumento de las marcas térmicas hacia el cierre de noviembre:
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Miércoles 25 y jueves 26 de noviembre: el miércoles se presentará con cielo despejado, viento del sureste rotando al noreste y temperaturas de 18°C de mínima y 29°C de máxima. El jueves marcará el único alivio de la semana con cielo totalmente despejado y marcas más agradables: 15°C de mínima y 25°C de máxima.
Viernes 27 de noviembre: comenzará la escalada térmica impulsada por el viento norte y noreste, con cielo despejado y registros de 19°C de mínima y 29°C de máxima.
Sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre (el pico de calor): se instalarán tres días consecutivos de calor intenso en todo el AMBA, con máximas que alcanzarán los 31°C en cada jornada. El sábado tendrá cielo despejado y una mínima de 20°C, mientras que el domingo y el lunes combinarán sol con algunas nubes y noches cálidas, con mínimas de 22°C.
Cuándo llega el alivio tras la ola de calor en Buenos Aires
El pronóstico del tiempo señala que el período de temperaturas extremas recién comenzará a ceder en el arranque de diciembre, con la rotación del viento hacia el sector sureste y este, aunque sin precipitaciones previstas:
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Martes 1 de diciembre: el ingreso de aire desde el sureste y el este hará retroceder las marcas térmicas hasta los 19°C de mínima y 28°C de máxima, con cielo entre despejado y algo nublado.
Miércoles 2 de diciembre: se consolidará el descenso con una jornada agradable de 17°C de mínima y 25°C de máxima, viento moderado del este y nubosidad variable.
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