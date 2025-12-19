Mar del Plata: robaron un auto, volcaron y un vecino se llevó las ruedas

En ese momento, un segundo automóvil aparece en escena: el conductor de un Ford Fiesta gris. El hombre detuvo su marcha, se bajó, caminó hasta la parte delantera de su vehículo y, para sorpresa de todos los testigos, agarró una rueda que se había desprendido del auto volcado y permanecía en medio de la calle de tierra, y se la llevó. Después dio un breve paso por el auto volcado para llevarse otros objetos, como una billetera perteneciente a uno de los individuos que habían huido tras el choque.

Tras el hecho, todos los vecinos, incluyendo el hombre que se robó la rueda, se retiraron del lugar mientras buscaban explicaciones a lo sucedido.