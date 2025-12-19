Mar del Plata: robaron un auto, volcaron y un vecino se llevó las ruedas
Los sujetos lograron escapar, pero un tercero aprovechó para sustraer el neumático. Ocurrió en Mar del Plata y quedó registrada en un video.
Dos hombres a bordo de un auto robado protagonizaron un impresionante choque y vuelco en Mar del Plata que terminó con el auto destrozado y una insólita escena: un vecino que pasaba por el lugar aprovechó la ocasión y se llevó una de las ruedas del vehículo siniestrado.
El episodio se registró el jueves pasadas las 14.30 sobre la calle Ciudad de Oneglia, en el tramo comprendido entre Colombres y Darregueyra, una zona un tanto descampada cercana al bosque de Mar del Plata.
Un video grabado por una cámara de vigilancia privada registró toda la violencia escena. Según los testigos del hecho, y tal como se ve en las imágenes, dos hombres que circulaban a gran velocidad a bordo de un auto robado perdieron el control y terminaron volcaron de manera violenta, haciendo varios trompos hasta culminar en el frente de una vivienda.
Luego del siniestro, los dos ocupantes abandonaron el auto robado y se escaparon. Uno de ellos había salido despedido producto de las vueltas que dio el vehículo producto del vuelco y quedó tendido en un terreno baldío cercano. En las imágenes se lo observa levantándose de en medio de los pastizales, con visibles dificultades para caminar. El otro ocupante, en tanto, logró salir del auto por sus propios medios y también huyó, pero en sentido opuesto.
Apenas unos segundos después del impactante hecho, varios vecinos de la zona se acercaron al lugar para ver qué había ocurrido. Incluyendo un hombre y una mujer que se acercan corriendo hasta el auto y confirman que ya estaba sin ocupantes.
En ese momento, un segundo automóvil aparece en escena: el conductor de un Ford Fiesta gris. El hombre detuvo su marcha, se bajó, caminó hasta la parte delantera de su vehículo y, para sorpresa de todos los testigos, agarró una rueda que se había desprendido del auto volcado y permanecía en medio de la calle de tierra, y se la llevó. Después dio un breve paso por el auto volcado para llevarse otros objetos, como una billetera perteneciente a uno de los individuos que habían huido tras el choque.
Tras el hecho, todos los vecinos, incluyendo el hombre que se robó la rueda, se retiraron del lugar mientras buscaban explicaciones a lo sucedido.
