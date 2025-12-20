"Corriendo por un Sueño": los runners que unen La Plata con Mar del Plata para ayudar a quienes más lo necesitan

Día 2 (miércoles 17): Lezama-Dolores (57 kilómetros).

Día 3 (jueves 18): Dolores-Maipú (68 kilómetros).

Día 4 (viernes 19): Maipú-Coronel Vidal (69 kilómetros).

Día 5 (sábado 20): Coronel Vidal-Mar del Plata (68 kilómetros).

Cada etapa cuenta con logística, vehículos de asistencia y paradas de hidratación y alimentación cada 10 kilómetros.

Se creó un canal de comunicación oficial en el cual se compartirá contenido en vivo, entrenamientos, avances y todo el detrás de escena del desafío.

Los participantes en este desafío son: Jonatan Burgardt Izetta, Cristian “Vikingo” Gómez, Matías Sosa, Yesica Montoya, Fernando Joaquín Marino, Santiago “El Bocha” Lázaro, Federico Mancebo, Fabricio Gallardo, Mauricio Balbis, Ricardo Marquesano, Leonardo Bellomo, Gastón Gabotto, Juan Pablo Zinani, Maite Miranda, Gustavo “Toto” Cuervo, Gastón Gennai, Walter Leiva, Natalia Riego, Lorena Amorena, Marcelo Apesteguía, Pablo Javier Spinelli, Marcos Migueltorena, María Julia Widmer, Lucía Araceli Delrieu, Bruno Ricao, Cristal Scaloni, Braian Martirena, Fabián Duarte, Florencia Martínez Conte, Facundo Martín Sandoval y Facundo Pomponio.

El testimonio de Santiago “El Bocha” Lázaro

"Estoy muy contento por todo el grupo", expresó el corredor y pidió que "sigan apoyando la causa, es una causa noble y solidaria. Aporten al alias MAHATMAHOGAR. El que pueda colaborar con algo económico bienvenido sea y sino compartan nuestros contenidos que están ayudando muchísimo más", sostuvo Lázaro.