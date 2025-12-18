Mar del Plata: encontró a su novia en un bar con otro hombre y se agarró a piñas

detencion pelea mar del plata Mar del Plata: encontró a su pareja con otro hombre en un bar y se peleó a muerte

No se salvaron ni las sillas, ni los platos ni el vidrio del deck, pero afortunadamente nadie salió herido -cosa posible dados los elementos cortantes que volaron por los aires- y el hombre fue trasladado a la dependencia policial.

Ya en custodia, y más tranquilo, el hombre firmó el acta por el delito de daño que ahora es investigado por la fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.

Baqueiro dispuso la posterior libertad del hombre apoyándose en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, pero para ese entonces, aunque el episodio no pasó a mayores, el daño ya estaba hecho.