Mar del Plata: encontró a su novia en un bar con otro hombre y se agarró a piñas
Un hombre de 33 años quedó detenido en Mar del Plata después de revolear sillas y piñas a un desconocido al que encontró en una supuesta cita con su pareja.
Un hombre quedó detenido esta semana en la ciudad de Mar del Plata después de protagonizar una pelea a puño limpio en una pizzería donde encontró a su propia novia en compañía de otro pretendiente.
El nombre del local era sospechoso, pero por si acaso el protagonista de la historia miró dos veces: así se convenció de que había visto a su novia con otro hombre en la pizzería "Yo, tú, él", ubicada en calle Belgrano entre Buenos Aires y Entre Ríos.
Según reportó el sitio 0223.com de Mar del Plata, el hombre de 33 años volvía a su casa a pie cuando de pronto vio a su pareja en una secuencia que le llamó la atención.
En seguida se abalanzó sobre el hombre que acompañaba a su novia, de quien sólo se sabe que tiene 39 años, y lo que empezó como una discusión a gritos terminó como una pelea a golpes en el deck de la pizzería.
Las fotos posteriores demuestran el alcance del daño que sufrió el local, y el motivo por el cual los encargados llamaron a la Policía. El novio engañado fue detenido por personal de la sub comisaría Casino, que primero tuvo que reducirlo.
No se salvaron ni las sillas, ni los platos ni el vidrio del deck, pero afortunadamente nadie salió herido -cosa posible dados los elementos cortantes que volaron por los aires- y el hombre fue trasladado a la dependencia policial.
Ya en custodia, y más tranquilo, el hombre firmó el acta por el delito de daño que ahora es investigado por la fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro.
Baqueiro dispuso la posterior libertad del hombre apoyándose en el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal, pero para ese entonces, aunque el episodio no pasó a mayores, el daño ya estaba hecho.
