Fátima Florez, al borde de la censura en Mar del Plata: la foto que encendió las redes
La humorista encendió las redes sociales con una imagen provocadora tomada en La Feliz, donde se deja ver totalmente al desnudo.
Fátima Florez volvió a dar que hablar en redes al publicar una imagen de alto impacto desde Mar del Plata. La artista sorprendió a sus seguidores con una postal en la que se la ve refrescándose en el agua y apostando a un topless que rápidamente generó repercusión.
Instalada en La Feliz, la imitadora transita los días previos al estreno de su nuevo espectáculo, Fátima Universal, mientras comparte parte de su rutina con sus fans a través de Instagram.
“Hola gente! Ya falta poco para el debut, el 26 de diciembre en el teatro Roxy”, dice Fátima en un video que subió a sus historias en Instagram. Más tarde, la actriz publicó la foto que encendió las redes, donde presume su figura cubriéndose el busto y el rostro con un sticker de lentes.
Sobre las tablas, Florez despliega todo su talento con una seguidilla de personajes y un show dinámico que apuesta fuerte a la conexión con el público. En esta propuesta no está sola: Marcelo Polino la acompaña en escena con sus filosas intervenciones sobre el universo del espectáculo.
Mar del Plata calienta motores para el verano: obras confirmadas y una cartelera teatral que dará que hablar
La Feliz presentó su programación teatral para la temporada 2026, con una agenda diversa que combina musicales, comedias y espectáculos de humor, incluido “Fátima Universal” con la reconocida artista en el Teatro Roxy.
Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los principales polos teatrales del país de cara al verano. La temporada que se avecina contará con una amplia programación de obras que combinan grandes producciones, elencos reconocidos y propuestas pensadas para todo tipo de público, consolidando a la ciudad como un clásico indiscutido de la agenda cultural estival.
Entre los títulos confirmados figuran comedias de amplio recorrido, musicales de gran despliegue y espectáculos humorísticos que año tras año convocan a miles de espectadores. La cartelera incluye obras como Pretty Woman, La cena de los tontos, Toc Toc, Made in Lanús y Sex, que volverán a subir a escena en distintas salas de La Feliz.
Uno de los regresos destacados es el de Fátima Florez, quien volverá a presentarse en Mar del Plata tras haber protagonizado exitosas temporadas anteriores. La humorista y actriz, que ya supo liderar la taquilla local con otros espectáculos, llegará nuevamente con una propuesta renovada que combina imitaciones, humor y música, reafirmando su fuerte vínculo con el público marplatense.
Además del circuito comercial, el teatro independiente también tendrá una presencia significativa durante el verano, con múltiples salas alternativas que ofrecerán funciones diarias y propuestas variadas, ampliando la oferta cultural tanto para turistas como para residentes.
Con estrenos, regresos esperados y una agenda cargada de opciones, Mar del Plata se prepara para vivir otro verano donde el teatro será uno de los grandes protagonistas de la temporada.
