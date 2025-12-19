Fátima Florez, al borde de la censura en Mar del Plata: la foto que encendió las redes

Mar del Plata calienta motores para el verano: obras confirmadas y una cartelera teatral que dará que hablar

La Feliz presentó su programación teatral para la temporada 2026, con una agenda diversa que combina musicales, comedias y espectáculos de humor, incluido “Fátima Universal” con la reconocida artista en el Teatro Roxy.

teatro Auditorium mar del plata Teatro Auditorium de Mar del Plata

Mar del Plata vuelve a posicionarse como uno de los principales polos teatrales del país de cara al verano. La temporada que se avecina contará con una amplia programación de obras que combinan grandes producciones, elencos reconocidos y propuestas pensadas para todo tipo de público, consolidando a la ciudad como un clásico indiscutido de la agenda cultural estival.

Entre los títulos confirmados figuran comedias de amplio recorrido, musicales de gran despliegue y espectáculos humorísticos que año tras año convocan a miles de espectadores. La cartelera incluye obras como Pretty Woman, La cena de los tontos, Toc Toc, Made in Lanús y Sex, que volverán a subir a escena en distintas salas de La Feliz.

Uno de los regresos destacados es el de Fátima Florez, quien volverá a presentarse en Mar del Plata tras haber protagonizado exitosas temporadas anteriores. La humorista y actriz, que ya supo liderar la taquilla local con otros espectáculos, llegará nuevamente con una propuesta renovada que combina imitaciones, humor y música, reafirmando su fuerte vínculo con el público marplatense.

Además del circuito comercial, el teatro independiente también tendrá una presencia significativa durante el verano, con múltiples salas alternativas que ofrecerán funciones diarias y propuestas variadas, ampliando la oferta cultural tanto para turistas como para residentes.

Con estrenos, regresos esperados y una agenda cargada de opciones, Mar del Plata se prepara para vivir otro verano donde el teatro será uno de los grandes protagonistas de la temporada.