Multas de tránsito: rigen los nuevos aumentos de julio en las actas de infracción vial
Se estableció un código único para todas las faltas, buscando unificar criterios y mejorar el sistema de puntuación en la licencia nacional.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al oficializar la Disposición 167/2026, que introduce un esquema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito en todo el territorio argentino. Esta novedad busca unificar los criterios entre provincias y municipios, mejorar el sistema de scoring y facilitar el intercambio de datos entre organismos de tránsito.
Con esta medida, cada infracción tendrá un código único e idéntico en todo el país, agilizando el funcionamiento del sistema de puntos y la interoperabilidad entre las diferentes regiones.
Cuánto costarán las multas de tránsito en julio de 2026
El sistema de scoring nacional, creado por el Decreto 437/2011, asigna un puntaje inicial a cada conductor, que se reduce ante infracciones graves.
La normativa vigente presentaba una pluralidad de regulaciones locales que impedía armonizar criterios y consolidar un sistema federal sólido. Este desfasaje generaba problemas en la equivalencia de actas confeccionadas en distintas jurisdicciones, afectando la correcta aplicación de sanciones y la gestión de antecedentes viales.
La principal innovación con la Disposición 167/2026 es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones contempladas en el sistema nacional. Cada falta estará asociada a un código específico y uniforme. Esto también impactará en las actas de infracción, que incluirán estos códigos para facilitar su registro a nivel nacional.
Con la actualización de la Unidad Fija, estos serán los nuevos valores de las principales infracciones:
- Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.
- Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.
- Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.
- Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.
Las infracciones más graves continúan teniendo un tope máximo superior a los 2,2 millones de pesos.
Sistema de scoring: cuántos puntos se descuentan por cada infracción
Además de las multas económicas, en la provincia de Buenos Aires continúa vigente el sistema de scoring, mediante el cual cada conductor dispone inicialmente de 20 puntos en su licencia de conducir.
Las principales quitas son las siguientes:
Infracciones que descuentan 4 puntos
- Circular sin la VTV vigente.
- Circular sin cinturón de seguridad.
Infracciones que descuentan 5 puntos
- Conducir con la licencia vencida.
- Circular sin casco.
- No respetar los semáforos.
- Superar los límites de velocidad en menos del 30 %.
Infracciones que descuentan 10 puntos
- Conducir con impedimentos físicos o psíquicos.
- Manejar bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o determinados medicamentos.
- Exceder los límites de velocidad en más del 30 %.
Infracciones que descuentan los 20 puntos
- Conducir con la licencia suspendida o estando inhabilitado.
- Participar u organizar competencias ilegales de velocidad o destreza en la vía pública.
Qué pasa si un conductor pierde todos los puntos
Cuando un conductor llega a cero puntos, la licencia queda inhabilitada por 60 días.
Si una vez rehabilitada vuelve a perder la totalidad del puntaje, la sanción aumenta a 120 días, y las inhabilitaciones continúan incrementándose de forma progresiva en caso de reincidencia.
Por ese motivo, además del impacto económico que representan las nuevas multas, las infracciones también pueden afectar la posibilidad de seguir conduciendo legalmente.
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