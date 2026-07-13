Multas de tránsito: rigen los nuevos aumentos de julio en las actas de infracción vial

Con la actualización de la Unidad Fija, estos serán los nuevos valores de las principales infracciones:

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.

Las infracciones más graves continúan teniendo un tope máximo superior a los 2,2 millones de pesos.

Sistema de scoring: cuántos puntos se descuentan por cada infracción

Además de las multas económicas, en la provincia de Buenos Aires continúa vigente el sistema de scoring, mediante el cual cada conductor dispone inicialmente de 20 puntos en su licencia de conducir.

Las principales quitas son las siguientes:

Infracciones que descuentan 4 puntos

Circular sin la VTV vigente.

Circular sin cinturón de seguridad.

Infracciones que descuentan 5 puntos

Conducir con la licencia vencida.

Circular sin casco.

No respetar los semáforos.

Superar los límites de velocidad en menos del 30 %.

Infracciones que descuentan 10 puntos

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos.

Manejar bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o determinados medicamentos.

Exceder los límites de velocidad en más del 30 %.

Infracciones que descuentan los 20 puntos

Conducir con la licencia suspendida o estando inhabilitado.

Participar u organizar competencias ilegales de velocidad o destreza en la vía pública.

Qué pasa si un conductor pierde todos los puntos

Cuando un conductor llega a cero puntos, la licencia queda inhabilitada por 60 días.

Si una vez rehabilitada vuelve a perder la totalidad del puntaje, la sanción aumenta a 120 días, y las inhabilitaciones continúan incrementándose de forma progresiva en caso de reincidencia.

Por ese motivo, además del impacto económico que representan las nuevas multas, las infracciones también pueden afectar la posibilidad de seguir conduciendo legalmente.