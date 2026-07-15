Ley de tránsito obligatoria: quiénes se exponen a recibir multas millonarias durante julio 2026

Con la actualización de la Unidad Fija, estos serán los nuevos valores de las principales infracciones:

Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.

Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.

Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.

Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.

Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.

Las infracciones más graves continúan teniendo un tope máximo superior a los 2,2 millones de pesos.

Cómo consultar si tenés multas de tránsito online en la Ciudad de Buenos Aires

La consulta se hace a través de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: