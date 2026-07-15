Ley de tránsito obligatoria: quiénes se exponen a recibir multas millonarias durante julio 2026
Se estableció un código único para todas las faltas, buscando unificar criterios y mejorar el sistema de puntuación en la licencia nacional.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) dio un paso clave al oficializar la Disposición 167/2026, que introduce un esquema de códigos unívocos para identificar las infracciones de tránsito en todo el territorio argentino. Esta novedad busca unificar los criterios entre provincias y municipios, mejorar el sistema de scoring y facilitar el intercambio de datos entre organismos de tránsito.
Con esta medida, cada infracción tendrá un código único e idéntico en todo el país, agilizando el funcionamiento del sistema de puntos y la interoperabilidad entre las diferentes regiones.
Cuánto costarán las multas de tránsito en julio de 2026
El sistema de scoring nacional, creado por el Decreto 437/2011, asigna un puntaje inicial a cada conductor, que se reduce ante infracciones graves.
La normativa vigente presentaba una pluralidad de regulaciones locales que impedía armonizar criterios y consolidar un sistema federal sólido. Este desfasaje generaba problemas en la equivalencia de actas confeccionadas en distintas jurisdicciones, afectando la correcta aplicación de sanciones y la gestión de antecedentes viales.
La principal innovación con la Disposición 167/2026 es la creación de un nomenclador único para todas las infracciones contempladas en el sistema nacional. Cada falta estará asociada a un código específico y uniforme. Esto también impactará en las actas de infracción, que incluirán estos códigos para facilitar su registro a nivel nacional.
Con la actualización de la Unidad Fija, estos serán los nuevos valores de las principales infracciones:
- Conducir sin seguro (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Mal estacionamiento (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Circular sin patente (50 a 100 UF): entre $113.550 y $227.100.
- Usar el celular mientras se conduce (100 a 200 UF): entre $227.100 y $454.200.
- Cruzar un semáforo en rojo (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- Negarse a presentar la documentación obligatoria (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- No utilizar cinturón de seguridad o casco (100 a 500 UF): entre $227.100 y $1.135.500.
- Exceso de velocidad (150 a 1.000 UF): entre $340.650 y $2.271.000.
- Conducir con exceso de alcohol en sangre o bajo efectos de estupefacientes (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.
- Circular en contramano o por la banquina (200 a 1.000 UF): entre $454.200 y $2.271.000.
- Circular sin la VTV vigente (300 a 1.000 UF): entre $681.300 y $2.271.000.
Las infracciones más graves continúan teniendo un tope máximo superior a los 2,2 millones de pesos.
Cómo consultar si tenés multas de tránsito online en la Ciudad de Buenos Aires
La consulta se hace a través de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
- Seleccionar la opción "Tránsito y Movilidad" y luego "Infracciones de Tránsito": por patente o por DNI. Se recomienda hacer la búsqueda dos veces (una por cada opción) para verificar que los datos que arroja el sistema sean correctos.
- Colocar la tilde haciendo clic en el botón interactivo “No soy un robot”.
- Al finalizar, el sitio arrojará el estado de situación del conductor o del vehículo. En caso de no tener deudas, se podrá descargar el libre deuda de forma rápida, sencilla y directa. En caso de tener deudas pendientes aparecerá el monto total a pagar y el detalle de las infracciones.
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