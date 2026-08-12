El Gobierno firmó dos bonos de $300.000 y un aumento del 30% en el salario básico: a quiénes les corresponde
Los trabajadores azucareros del Ingenio Ledesma acordaron un gran aumento del 30% y el pago de dos bonos extraordinarios para cuidar el poder adquisitivo.
El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma alcanzó un acuerdo con la empresa para el período 2026/2027. La negociación paritaria determinó una mejora total del 30,26% sobre la tira final, acompañada de dos bonos extraordinarios para defender todos los salarios de la actividad azucarera.
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¿Cuándo se pagarán los bonos y cómo sigue el acuerdo salarial?
Según detalló la organización sindical, el porcentaje pactado incluye el importante incremento salarial y el otorgamiento de estas dos sumas adicionales de $300.000 cada una, totalizando unos $600.000. Los montos extra serán abonados junto con los haberes correspondientes a los meses de agosto y diciembre.
Además, los representantes gremiales confirmaron que se mantuvo una cláusula de revisión estipulada para el mes de noviembre. Esta instancia permitirá volver a discutir los ingresos si la evolución de la economía general y de la actividad productiva así lo requieren. El acuerdo también contempla el pago de un retroactivo correspondiente a los meses vencidos, el cual será abonado mediante una liquidación especial.
Tras alcanzar esta meta establecida por los delegados, el sindicato informó que comenzará una nueva etapa orientada a negociar el Convenio Colectivo de Trabajo con el objetivo principal de proteger los derechos conquistados frente a los nuevos desafíos que plantea la legislación laboral.
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