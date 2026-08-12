El Gobierno firmó dos bonos de $300.000 y un aumento del 30% en el salario básico: a quiénes les corresponde

Además, los representantes gremiales confirmaron que se mantuvo una cláusula de revisión estipulada para el mes de noviembre. Esta instancia permitirá volver a discutir los ingresos si la evolución de la economía general y de la actividad productiva así lo requieren. El acuerdo también contempla el pago de un retroactivo correspondiente a los meses vencidos, el cual será abonado mediante una liquidación especial.