Ingeniero Budge: una mechera fue descubierta enseñándole a su hija a robar

Una de las empleadas de Sonia, la dueña del local, detectó el robo y le advirtió que una mujer se había retirado del comercio luego de guardar al menos un jean. “Se dio a la fuga y difundimos los videos para que le dé un poco de vergüenza, pero aún no hicimos la denuncia”, indicó Sonia este miércoles, en diálogo con Bien de Mañana.

La propietaria del local de ropa remarcó que fue la vendedora quien constató que le faltaba un jean. “La perseguí y la alcancé a las cuatro cuadras. Le pregunté si me estaba robando e intenté abrirle el carro”, contó Sonia. “Forcejeamos y quiso pegarme. Busqué algo para defenderme y fue allí cuando sacó tres jeans y me los revoleó. Intentó pegarme nuevamente y me fui”, agregó.

mechera budge hija