Ingeniero Maschwitz: impiden a alumnos que planificaban una masacre en una escuela entrar al establecimiento

alumnos Maschwitz suspendidos

Qué decían los chats donde se armó el plan para el tiroteo

El grupo habría comenzado a funcionar hace tres semanas, pero en los últimos días escaló tanto que uno de los chicos se alarmó y comentó el incidente a sus preceptores.

“Bueno. Básicamente lo que vamos a hacer es un tiroteo. Ya tengo las armas porque mi padrastro las tiene. Tenemos que ir al colegio, en este caso, al mío. La pregunta es: ustedes quieren hacerlo? Quieren hacerlo a esta edad o cuándo sean un poco más grandes?”, escribió en el grupo Mai.

"Bien la cosa es así... Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego Irán dos arriba y dos abajo... Acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar ustedes persona que ven persona a la que le disparan sin importar el que el que toca. Toca.. Okey? No quiero que se arrepientan a último momento", escribió Mai en uno de los mensajes.

Y concluyó: "Si es así Créanme que no me gusta gastar mi tiempo por lo cual si se arrepienten a último momento ya sea estando en la escuela lo siento mucho pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino que para el que se arrepiente también".

Pero el chat se vuelve más escalofriante. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, comentó otro. “Quiero agarrar a un estudiante, obligarlo a que abra la boca, para, después dispararle”, agregaba en otro mensaje Mai.

Según reconstruyeron fuentes del colegio ante los medios, Mai ya había tenido conflictos en el colegio el año pasado y estaba siendo atendida por trastornos de salud mental.

Otra alumna también comentaba que era "amante de los tiroteos escolares", mientras también se aportaba información sobre cómo usar algunas armas "La Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga", escribieron.