Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 18 de noviembre

Se mantienen las buenas condiciones del clima y suben las temperaturas en el AMBA, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La semana se mantiene con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ahora prevé un importante repunte térmico.

De sta manera, el organismo espera un martes con cielo ligeramente nublado en la mañana, pasando a algo nublado en la tarde y en la noche, junto a temperaturas de entre 15 grados de mínima y 30 de máxima, sintiéndose el calor.

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El miércoles, siempre de acuerdo con el organismo nacional, se anticipa con cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; mientras que las temperaturas se prevén de entre 16 y 26 grados.

El SMN, en su pronóstico extendido, no espera por ahora lluvias para esa jornada ni para el resto de la semana. El jueves se presentaría con cielo mayormente nublado de principio a fin, con marcas térmicas de entre 15 y 25 grados.

Para cerrar la semana, el viernes tendría cielo algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas que rondarán entre 13 y 22 grados. El sábado tendría casi idénticas condiciones, de acuerdo con el organismo nacional.

