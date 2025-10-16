Inminente llegada de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con tormentas se esperan

smn (49) Se esperan lluvias y tormentas este viernes en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Ya para el resto del fin de semana se espera que se componga el clima. El SMN, de esta manera, anticipa un sábado con cielo algo nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 10 y 22 grados.

El domingo del Día de la Madre también se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas pero no agobiante. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 22.

El tiempo agradable se extendería al inicio de la nueva semana, con un lunes que se presentaría con nubosidad variable y un termómetro en ascenso, con 13 grados de mínima y 25 de máxima.