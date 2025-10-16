Inminente llegada de lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuántos días con tormentas se esperan
El Servicio Meteorológico Nacional aguarda por el anticipado regreso de las lluvias y tormentas en el AMBA. Cuándo mejora el clima.
El clima agradable, en plena primavera, parece tener su fecha de vencimiento ya que para el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es inminente el regreso de las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La semana tuvo un inicio con buenas condiciones y temperaturas que fueron en ascenso, pero ya unas precipitaciones aisladas sorprendieron a los habitantes del AMBA el miércoles por la tarde.
Desde entonces reina la inestabilidad, y el SMN preveía un cierre de jueves con probabilidad de chaparrones por la noche, las que se extenderían para el viernes.
Hasta cuándo se esperan lluvias en el AMBA
El SMN pronostica chaparrones en la madrugada y mañana del viernes, pasando a tormentas aisladas en la tarde, pero mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas, además, tendrían un leve descenso, con marcas de entre 16 y 22 grados.
El sitio especializado Meteored coincide con las precipitaciones del viernes, pero solo en forma de "lluvia débil", sin que pasen a volverse fuertes. El mal clima, en este caso, se espera para las 8 de la mañana, con 30% de probabilidades.
Ya para el resto del fin de semana se espera que se componga el clima. El SMN, de esta manera, anticipa un sábado con cielo algo nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 10 y 22 grados.
El domingo del Día de la Madre también se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas pero no agobiante. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 22.
El tiempo agradable se extendería al inicio de la nueva semana, con un lunes que se presentaría con nubosidad variable y un termómetro en ascenso, con 13 grados de mínima y 25 de máxima.
