Mapa en vivo de las lluvias de este viernes en Buenos Aires: hasta qué hora habrá tormentas hoy en el AMBA
La zona del AMBA esperan lluvias, con algunos chaparrones fuertes, durante casi todo el día, según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional.
Este viernes 17 de octubre de 2025 habrá lluvias durante gran parte de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, según anunció por estas horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La buena noticia para la zona del AMBA es que para el fin de semana, en el que se celebra en la Argentina el Día de la Madre, no se esperan lluvias ni el sábado ni el domingo, con dos jornadas soleadas y con clima templado.
Hasta qué hora se esperan lluvias este viernes
Según informa el SMN y pronosticadores privados del tiempo, pueden registrarse chaparrones en la Capital Federal y sus alrededores hasta horas de la tarde. Y por la noche el tiempo mejorará y se despejará el cielo para un fin de semana con sol.
En tanto, el organismo oficial anticipa un sábado con cielo algo nublado en la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; con marcas térmicas de entre 11 y 22 grados.
El domingo del Día de la Madre también se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas cálidas pero no agobiante. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 22.
Mapa en vivo de las lluvias de este viernes
