Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 16 de octubre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El cambio del pronóstico del SMN prevé un anticipado regreso de las precipitaciones para este viernes 17 de octubre, que tendría lluvias aisladas en la mañana, pero mejorando desde la tarde con cielo nublado y pasando a mayormente nublado en la noche. Las temperaturas bajarían, con una mínima de 15 y una máxima de 23.