Inminente regreso del frío a Buenos Aires, con abrupto descenso térmico: qué días tendrán marcas de una cifra

Cuándo llega el frío al AMBA, con temperaturas por debajo de los 10 grados

La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornadab y marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.

A su vez, el domingo tendría cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20. Esta jornada estará marcada por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.

De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 7 grados de mínima y 16 de máxima.

La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente y algo nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 9 grados y subiría hasta los 18.

Temperaturas, día por día:

Jueves: entre 10 y 22 grados

Viernes: entre 12 y 22 grados

Sábado: entre 13 y 23 grados

Domingo: entre 12 y 20 grados

Lunes: entre 7 y 16 grados

Martes: entre 9 y 18 grados