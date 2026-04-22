Inminente regreso del frío a Buenos Aires, con abrupto descenso térmico: qué días tendrán marcas de una cifra
La llegada de una masa de aire polar en todo el país derivará la caída de la temperatura general, con la vuelta del frío en pleno otoño.
Luego de un inicio marcado por las lluvias, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa con buen clima pero un leve descenso de las temperaturas, que con el correr de los días se acentuará la llegada del frío de la mano de un ingreso de masa de aire polar.
Las precipitaciones se dieron tras un fin de semana signado por el calorcito. De esta manera, comenzó a registarse en la Ciudad y alrededores una ampitud térmica caractirzada por mañanas y noches frescas, pero mediodías y tardes templadas.
En lo inmediato, el SMN espera un jueves con cielo algo nublado para la madrugada, pasando a despejado desde la mañana y para el resto de la jornada, mientras que las temperaturas rondarán entre 10 y 22 grados, mantiéndose esta tendencia.
Del mismo modo, el cierre de la semana se espera con buenas condiciones del tiempo y todavía temperaturas templadas. El viernes, siempre según el organismo nacional, tendría cielo entre despejado y algo nublado; con una mínima de 12 grados y una máxima que treparía también en 22.
Cuándo llega el frío al AMBA, con temperaturas por debajo de los 10 grados
La tendencia climatológico se mantendría durante el fin de semana en el AMBA. El SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado durante toda la jornadab y marcas térmicas de entre 13 grados de mínima y 23 de máxima.
A su vez, el domingo tendría cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 20. Esta jornada estará marcada por el ingreso de un frente frío y la llegada de una masa de aire polar que traerá un descenso térmico que se sentiría con fuerza en el inicio de la nueva semana.
De esta manera, el SMN prevé un lunes con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 7 grados de mínima y 16 de máxima.
La cifra de mínima continuaría, al menos, el martes, que junto al cielo entre mayormente y algo nublado, tendría un termómetro que arrancaría en 9 grados y subiría hasta los 18.
Temperaturas, día por día:
- Jueves: entre 10 y 22 grados
- Viernes: entre 12 y 22 grados
- Sábado: entre 13 y 23 grados
- Domingo: entre 12 y 20 grados
- Lunes: entre 7 y 16 grados
- Martes: entre 9 y 18 grados
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