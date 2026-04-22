Masa de aire polar polar, con frío y heladas: cuándo bajan las temperaturas en Buenos Aires
El informe del sitio especializado Meteored alerta por la llegada de una ola polar, con el primer frío del año. Cómo impactará en Buenos Aires.
La dinámica meteorológica de los próximos días marca el inicio de una transición estacional profunda, y el pronóstico anticipa una semana dividida en dos etapas: una fase inicial de lluvias intensas en el noreste y un cierre dominado por el ingreso de una masa de aire polar que traerá frío y las primeras heladas del año a la región central.
La semana arrancó, en Buenos Aires, con dos jornadas con lluvias intensas, pero transcurre con buenas condiciones del clima y amplitud térmica, con bajas marcas en horas de la mañana y noche, y más templadas al mediodía y tarde.
Si bien se acerca una nueva seguidilla de inestabilidad, el foco ahora está puesto en la llegada del frío, acorde a la época otoñal y cerca del desembarco del invierno.
Cómo estará el clima esta semana
De acuerdo con el informe del sitio Meteored, el jueves, el foco de inestabilidad se ubicará en el Litoral (Corrientes, Misiones y Chaco), con acumulados de lluvia de hasta 80 mm. Mientras tanto, el norte gozará de máximas de hasta 28 °C y el centro promediará los 22 °C.
Para el viernes, las lluvias se retraen hacia el extremo noreste y Uruguay, aunque comenzarán a registrarse precipitaciones débiles en Santa Fe, anticipando el cambio de tiempo. El sábado, en tanto, el frente frío avanzará sobre la franja central del país, provocando lluvias de entre 10 mm y 20 mm en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
Cuándo llega el frío a Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires será una de las zonas más afectadas por el cambio de masa de aire, con un cronograma de tiempo que obliga a preparar el abrigo:
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Sábado de transición: Durante la jornada, el pasaje del frente frío afectará principalmente al norte de la provincia, con lluvias moderadas y el inicio de un descenso térmico marcado hacia la noche.
Domingo y lunes de riesgo: Se espera que el domingo sea el día clave. Con el cielo despejado y vientos en calma, la pérdida de calor será intensa.
Mínimas bajo la lupa: En el sur y oeste bonaerense, las temperaturas caerán al rango de entre 0 °C y 4 °C. Esto aumenta significativamente la probabilidad de heladas, lo que representa un punto crítico para la actividad agropecuaria y los cultivos tardíos de la región.
Para el domingo y lunes, la masa de aire de origen polar se consolidará en casi todo el territorio nacional. En la Patagonia, el frío será extremo con mínimas por debajo de los 0 °C, mientras que en la región central (La Pampa, San Luis, Mendoza y Córdoba) se esperan condiciones de gran estabilidad pero con temperaturas muy bajas durante las madrugadas.
Este escenario exige especial atención en el manejo de ganado y protección de cultivos sensibles en zonas rurales, valles y bajos, donde el enfriamiento será más eficiente.
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