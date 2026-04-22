Masa de aire polar polar, con frío y heladas: cuándo bajan las temperaturas en Buenos Aires

Para el viernes, las lluvias se retraen hacia el extremo noreste y Uruguay, aunque comenzarán a registrarse precipitaciones débiles en Santa Fe, anticipando el cambio de tiempo. El sábado, en tanto, el frente frío avanzará sobre la franja central del país, provocando lluvias de entre 10 mm y 20 mm en Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Cuándo llega el frío a Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires será una de las zonas más afectadas por el cambio de masa de aire, con un cronograma de tiempo que obliga a preparar el abrigo:

Sábado de transición: Durante la jornada, el pasaje del frente frío afectará principalmente al norte de la provincia , con lluvias moderadas y el inicio de un descenso térmico marcado hacia la noche.

Domingo y lunes de riesgo: Se espera que el domingo sea el día clave. Con el cielo despejado y vientos en calma, la pérdida de calor será intensa.

Mínimas bajo la lupa: En el sur y oeste bonaerense, las temperaturas caerán al rango de entre 0 °C y 4 °C. Esto aumenta significativamente la probabilidad de heladas, lo que representa un punto crítico para la actividad agropecuaria y los cultivos tardíos de la región.

image El sitio especializado Meteored espera por la llegada de una masa de aire frío para Buenos Aires.

Para el domingo y lunes, la masa de aire de origen polar se consolidará en casi todo el territorio nacional. En la Patagonia, el frío será extremo con mínimas por debajo de los 0 °C, mientras que en la región central (La Pampa, San Luis, Mendoza y Córdoba) se esperan condiciones de gran estabilidad pero con temperaturas muy bajas durante las madrugadas.

Este escenario exige especial atención en el manejo de ganado y protección de cultivos sensibles en zonas rurales, valles y bajos, donde el enfriamiento será más eficiente.