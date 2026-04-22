Posible sensación térmica bajo cero: cuándo llega la ola polar que bajará 16 grados la temperatura

Cómo estará el clima antes del descenso térmico

Antes de tener que sacar los abrigos más pesados del placard, los porteños transitarán unos días bastante inestables pero moderados. Para el cierre de esta semana, el sábado 25 de abril presentará algunas lluvias aisladas con un 30% de probabilidades y 21 grados de máxima.

Luego de esas precipitaciones, los días posteriores se mantendrán mayormente soleados y estables, oscilando entre los 18 y 23 grados, hasta que finalmente el viento polar barra con el clima templado y le abra la puerta de forma anticipada al invierno.