Posible sensación térmica bajo cero: cuándo llega la ola polar que bajará 16 grados la temperatura
El pronóstico extendido anticipa un brutal descenso de las temperaturas en el AMBA. Enterate cuándo llegará la sensación térmica bajo cero a la región.
Tras varias jornadas de un clima sumamente agradable y otoñal en la región metropolitana, el pronóstico del tiempo anticipa un cambio drástico. Un severo frente de aire frío provocará un brutal descenso de las temperaturas, trayendo consigo una sensación térmica que podría ubicarse bajo cero.
Cuándo llega la ola polar y la sensación térmica bajo cero
De acuerdo a la información meteorológica detallada, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores disfrutarán de un fin de semana previo con temperaturas bastante agradables. Para el sábado 2 y domingo 3 de mayo, se esperan máximas que alcanzarán los 23 grados, ideal para disfrutar al aire libre.
Sin embargo, el escenario cambiará de manera rotunda al iniciar la próxima semana laboral. El lunes 4 de mayo ingresará un violento frente de ráfagas heladas provenientes del sector sur. Los vientos alcanzarán velocidades alarmantes de hasta 79 km/h, lo que desplomará la máxima a 18 grados y la mínima a 9 grados.
La peor parte del temporal frío se sentirá durante la madrugada y la mañana del martes 5 de mayo. Los termómetros marcarán una mínima de apenas 7 grados, pero la combinación de esta baja temperatura con las continuas ráfagas de viento de hasta 47 km/h generará una cruda sensación térmica que rozará los valores bajo cero en distintas zonas del conurbano.
IMPORTANTE: Cuándo llega el vendavalazo con frente frío que genera gradiente de presión en la Patagonia
Cómo estará el clima antes del descenso térmico
Antes de tener que sacar los abrigos más pesados del placard, los porteños transitarán unos días bastante inestables pero moderados. Para el cierre de esta semana, el sábado 25 de abril presentará algunas lluvias aisladas con un 30% de probabilidades y 21 grados de máxima.
Luego de esas precipitaciones, los días posteriores se mantendrán mayormente soleados y estables, oscilando entre los 18 y 23 grados, hasta que finalmente el viento polar barra con el clima templado y le abra la puerta de forma anticipada al invierno.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario