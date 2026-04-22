Inminente bloqueo meteorológico: chau frío y hola calor por la irrupción de un muro atmosférico
Un inminente bloqueo meteorológico generará un muro atmosférico que pondrá pausa al frío. Conocé cómo impactará este fenómeno en las temperaturas del AMBA.
Tras las recientes jornadas de bajas temperaturas, el pronóstico del tiempo anticipa un drástico cambio de escenario. Un inminente bloqueo meteorológico se instalará sobre la región central del país, funcionando como un verdadero muro atmosférico que frenará el avance del frío y traerá jornadas de inesperado calor al Área Metropolitana.
Cómo impacta el bloqueo meteorológico en el pronóstico y el frío
De acuerdo a las proyecciones y gráficos del servicio meteorológico, este particular fenómeno de altas presiones comenzará a sentirse con fuerza hacia finales del mes de abril. Luego de una pronunciada baja térmica pronosticada para el lunes 27, donde la mínima tocará los 7 grados y la máxima apenas rozará los 18, los termómetros rebotarán de manera rápida y contundente gracias a la llegada de este escudo climático.
A partir del martes 28 de abril, el calor otoñal volverá a ser protagonista en el AMBA con una máxima de 22 grados, tendencia que se afianzará inmediatamente el miércoles 29, alcanzando unos agradables 23 grados a pleno sol.
IMPORTANTE: Vuelve el frío: tiene fecha el ingreso de aire polar, con abrupto descenso de temperaturas y alerta de heladas
Este gran "muro" atmosférico mantendrá las condiciones sumamente estables y cálidas durante todo el inicio de mayo. Para el esperado fin de semana largo (del viernes 1 al domingo 3 de mayo), se prevén días excelentes para disfrutar al aire libre, con máximas sostenidas de entre 21 y 23 grados. El respiro templado se mantendrá firme hasta que una nueva y virulenta ola polar logre finalmente romper la barrera a partir del lunes 4 de mayo, desplomando nuevamente las temperaturas en la región metropolitana.
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