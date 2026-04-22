Inminente bloqueo meteorológico: chau frío y hola calor por la irrupción de un muro atmosférico

Este gran "muro" atmosférico mantendrá las condiciones sumamente estables y cálidas durante todo el inicio de mayo. Para el esperado fin de semana largo (del viernes 1 al domingo 3 de mayo), se prevén días excelentes para disfrutar al aire libre, con máximas sostenidas de entre 21 y 23 grados. El respiro templado se mantendrá firme hasta que una nueva y virulenta ola polar logre finalmente romper la barrera a partir del lunes 4 de mayo, desplomando nuevamente las temperaturas en la región metropolitana.