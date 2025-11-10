Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA

El SMN ya prevé una vuelta de precipitaciones para el martes 11 de noviembre en el AMBA. El organismo estima una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.