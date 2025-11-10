Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 10 de noviembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones del clima en el AMBA.
Arranca una nueva semana que, al menos en el comienzo, se espera con buenas condiciones del clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes se presentaría con cielo despejado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 14 y 27 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN ya prevé una vuelta de precipitaciones para el martes 11 de noviembre en el AMBA. El organismo estima una jornada con cielo algo nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y tormentas aisladas en la noche; acompañado por temperaturas de entre 15 y 27 grados.
Luego, la semana recuperaría las buenas condiciones, ya que el miércoles se espera sin precipitaciones. El SMN prevé cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 26.
Del mismo modo, el jueves tendría cielo despejado durante toda la jornada, con marcas térmicas que rondarán los 14 grados de mínima y los 26 de máxima.
La semana cerraría con buenas condiciones, en un viernes que se anticipa con cielo algo nublado desde la madrugada y hasta la noche; y con un termómetro que oscilará entre una mínima de 15 grados y una máxima de 29, en la jornada más calurosa.
